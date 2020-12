Interpello ATA posti vacanti Dsga, domande entro 10 dicembre Di

Interpello ATA per copertura posti vacanti Dsga dell’Usr per il Lazio. Vengono interpellati coloro che avendo superato tutte le prove del concorso per Dsga bandito con DDG n. 2015/2018, siano inseriti nelle relative graduatorie di merito di altre regioni e si siano dichiarati disponibili a svolgere le funzioni di DSGA nel Lazio, previa graduazione sulla base del punteggio con il quale risultano nelle suddette graduatorie.

Le domande possono essere presentate entro le ore 23.59 del 10/12/2020 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] utilizzando il modulo allegato all’avviso.

