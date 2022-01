Interpello ATA per posto Dsga, scadenza domande 9 gennaio Di

Interpello per copertura posto Dsga dell’’Istituto Comprensivo “F. Meloni” di Domusnovas, in Sardegna. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23,59 del 9 gennaio 2022 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: alvise[email protected] utilizzando il modulo allegato all’avviso.

In ordine di priorità si interpellano:

1) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2021/2022 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto disponibile, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato.

2) gli assistenti amministrativi non di ruolo che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 2020/2021, ovvero in un precedente anno scolastico, e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto disponibile, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007

(laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti).

3) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di D.S.G.A. nell’A.S. 2020/2021, ovvero in un precedente anno scolastico, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in

economia e commercio o titoli equipollenti), e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico

di D.S.G.A. sul posto disponibile.

4) gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto disponibile.

5) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto

disponibile.

avviso