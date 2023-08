Interpello assistenti amministrativi per posti DSGA: domande entro il 28 agosto Di

L’Ufficio scolastico di Genova ha pubblicato un avviso di interpello per la ricerca di assistenti ammnistrativi che possano coprire posti DSGA, direttori dei servizi generali e amministrativi in diverse scuole della provincia.

Possono produrre domanda:

1. Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province della Liguria o, in subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del CCNI dell’08/07/2020;

2. I DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori all’istituzione scolastica in cui manca la figura del DSGA per l’affidamento di incarico aggiuntivo relativo al posto disponibile secondo la normativa vigente;

3. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 che si rendono disponibili ad accettare l’incarico di DSGA. In questo caso il servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già terminato;

4. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in

possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);

5. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’anno 2021/2022 e/o 2022/2023, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;

6. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG prot. n. 2015 del 20/12/2018 di altro USR;

7. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.

8. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 agosto 2023 a [email protected] utilizzando il modulo allegato all’interpello.