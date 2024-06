Intercultura: vincitori 15 studenti di istituti tecnici e professionali trascorreranno 3 mesi all’estero Di

La Fondazione Giovanni Agnelli, la Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation, in collaborazione con la Fondazione Intercultura, hanno annunciato i vincitori del progetto “A Scuola in Europa”. Quindici borse di studio sono state assegnate a studenti meritevoli provenienti da istituti tecnici e professionali delle regioni Campania, Lombardia e Piemonte.

Gli studenti selezionati partiranno durante l’estate per un trimestre di studio in Belgio fiammingo, Danimarca, Francia, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Turchia e Ungheria. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, offre programmi di studio completamente gratuiti, promuovendo la formazione internazionale e il dialogo interculturale per i giovani studenti tecnici e professionali.

Obiettivi e valore del progetto

Il progetto mira a fornire opportunità di studio all’estero a studenti di istituti tecnico-professionali, che spesso hanno minori possibilità rispetto ai loro coetanei dei licei. Le tre Fondazioni sostengono il progetto per rispondere alla crescente richiesta di formazione tecnica e specialistica nel mercato del lavoro attuale, investendo nel futuro dei giovani talenti.

Competenze e benefici

Vivere un’esperienza scolastica all’estero aiuta a sviluppare competenze chiave come adattabilità, pensiero critico, consapevolezza culturale, comunicazione efficace ed empatia. Queste competenze sono essenziali per diventare cittadini globali e attivi nella società. La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata da Intercultura al termine del programma.

Premiazione e rappresentanti

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sede della Fondazione Pesenti Ets a Milano. Hanno partecipato rappresentanti delle Fondazioni coinvolte e una delegazione di studenti che hanno partecipato al progetto lo scorso anno. Durante l’evento, sono intervenuti Carlo Pesenti, Presidente di Fondazione Pesenti Ets, Giorgio Barba Navaretti, Letizia Dottorini di UniCredit Foundation, Barbara Romano di Fondazione Agnelli e Sergio Crippa di Fondazione Pesenti Ets.

Dichiarazioni delle Fondazioni

Andrea Franzoi, Segretario Generale di Intercultura, ha ringraziato le Fondazioni per il loro supporto continuo, sottolineando l’importanza delle esperienze internazionali per lo sviluppo personale e professionale degli studenti. Andrea Gavosto, Direttore di Fondazione Agnelli, ha evidenziato l’importanza dell’integrazione europea e delle opportunità per i giovani. Sergio Crippa di Fondazione Pesenti Ets ha espresso la soddisfazione nel supportare il progetto, considerato un esempio virtuoso di internazionalizzazione della formazione tecnica. Silvia Cappellini di UniCredit Foundation ha ribadito l’importanza di queste esperienze per la crescita personale e professionale degli studenti.

Il progetto “A Scuola in Europa” continua a rappresentare una preziosa opportunità formativa, promuovendo l’internazionalizzazione della formazione tecnica e professionale e sostenendo il futuro delle nuove generazioni attraverso esperienze di studio all’estero.