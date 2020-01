Intercultura, 134 borse di studio: scadenza 20 gennaio

Intercultura – Scadono il 20 gennaio le iscrizioni per aggiudicarsi le ultime 134 borse di studio totali o parziali:

18 per programmi scolastici e 116 borse per programmi estivi, offerte da enti, aziende e fondazioni.

Anno nuovo, calendario nuovo e, per gli studenti delle scuole superiori, il primo giorno da segnare in rosso è quello del 20 gennaio. Chiudono infatti in quella data le iscrizioni per vincere una delle ultime 134 borse di studio che consentono di partecipare ai programmi di Intercultura gratuitamente o con una copertura significativa delle spese: 18 borse per poter trascorrere da un anno a tre mesi di scuola all’estero e 116 per alcune settimane estive.

Le borse di studio sono offerte da enti, aziende e fondazioni a studenti meritevoli, residenti in un determinato territorio oppure figli di dipendenti di aziende che propongono l’iniziativa nell’ambito della loro offerta di welfare aziendale.

Per verificare i requisiti di età, di pertinenza territoriale ed eventualmente di reddito basta scaricare i bandi di concorso dal sito https://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor e iscriversi alle selezioni.

Tutti gli studenti che risulteranno vincitori saranno coinvolti anche nel percorso di formazione che Intercultura predispone per preparare i ragazzi a convivere con valori e popoli diversi ed aiutarli ad aprirsi al mondo e a sviluppare maggiore predisposizione all’internazionalità e all’interculturalità. Durante la permanenza all’estero i ragazzi sperimenteranno come comportamenti e modi di fare ritenuti “normali” e

acquisiti, improvvisamente non sembrano più funzionare in un contesto diverso da quello in cui si è sempre vissuti e le attività proposte dai volontari di Intercultura li guideranno nell’esercizio di aumentare la

consapevolezza del proprio bagaglio culturale.

Di seguito l’elenco delle borse di studio offerte:

BORSE PER PROGRAMMI SCOLASTICI PER STUDENTI MERITEVOLI

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia mette a disposizione 20 borse di studio per studenti meritevoli e con reddito familiare fino a 65.000€ iscritti in scuole secondarie di II grado e residenti nei Comuni di competenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, così suddivise:

4 programmi annuali in Cina, Colombia, Irlanda e Ungheria

2 programmi semestrali in Colombia e Irlanda

2 programmi trimestrali in Canada anglofono e Irlanda

Inoltre 12 borse di studio sono per programmi estivi in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Tunisia, USA (California e Chicago)

Fondazione Varrone mette a disposizione 6 borse di studio per programmi trimestrali, 1 posto per ciascuna di queste destinazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Spagna, per studenti meritevoli, con reddito familiare fino a 40.000€, iscritti in una scuola secondaria di II grado e

residenti in provincia di Rieti.

BORSE PER PROGRAMMI SCOLASTICI NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI WELFARE AZIENDALE

Gruppo Poste Italiane mette a disposizione 21 Borse di studio per i figli dei dipendenti di Poste Italiane e delle altre società del Gruppo (BancoPostaFondi SGR, Europa Gestioni Immobiliari, Gruppo Poste Vita, Poste Air Cargo, Postel, PostePay, SDA Express Courier), di cui:

2 Borse per programmi di studio annuali in Costa Rica e Stati Uniti d’America (una borsa di studio per ogni destinazione);

Inoltre vengono offerte 2 Borse per programmi estivi della durata di 2 settimane nel Regno Unito (Kent) e 17 Borse per programmi estivi di 4 settimane in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito (Galles), Russia, Spagna, Stati Uniti (San Diego e Chicago, STEM) e Tunisia.

Portovesme S.r.l. mette a disposizione dei figli di dipendenti, studenti meritevoli con media degli ultimi 2 anni non inferiore al 7, residenti ed iscritti alla scuola secondaria di II grado in Italia, 2 borse di studio per vivere e studiare per un anno in Danimarca e negli USA. In caso di mancanza di candidature o di candidature idonee o in presenza di una sola candidatura idonea tra i figli di dipendenti, una borsa di studio sarà destinata ad un giovane meritevole e poco abbiente residente nel territorio di interesse di Portovesme Srl (Comuni di Carbonia, Buggerru, Calasetta, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, San Gavino Monreale, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio).

BORSE PER PROGRAMMI ESTIVI PER STUDENTI MERITEVOLI

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. – Airport Angels : 1 Borsa di studio per un programma estivo in Irlanda o Russia, riservata a studenti di eccellenza, residenti e iscritti in una scuola secondaria di II grado in Italia, partecipanti al progetto Airport Angels di AdB – Aeroporto G.

Marconi di Bologna S.p.A.

Marconi di Bologna S.p.A. Comune di Collecchio: 1 Borsa di studio per un programma estivo di 4 settimane in Danimarca, Irlanda (Wexford, Dublino e Cork), Regno Unito (Galles), Russia o Spagna, riservata ad uno studente meritevole, residente nel Comune.

Comune di Formazza: 1 Borsa di studio per un programma di 4 settimane in Irlanda (Cork, Dublino e Wexford) per studenti meritevoli, residenti nel Comune.

Comune di Limido Comasco: 1 Borsa di studio per un programma di 4 settimane riservata a studenti meritevoli, residenti nel Comune.

Comune di Malnate: 2 Borse di studio per programmi estivi di 4 settimane in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, riservate a studenti meritevoli, con media non inferiore a 7 e che non abbiano riportato insufficienze, residenti nel Comune.

Comune di Pozzuoli: 1 contributo per una borsa di studio parziale del valore di 2.000 € per un corso di lingua della durata di 4 settimane all'estero, riservato a studenti meritevoli e bisognosi di sostegno economico, residenti nel Comune.

Sacbo S.p.A. e BGY International Services Srl: 8 borse di studio per programmi estivi in Irlanda, a Dublino, per 4 settimane riservate a giovani studenti di eccellenza, partecipanti al progetto PCTO (ex ASL) di SACBO S.p.A.

BORSE PER PROGRAMMI ESTIVI NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI WELFARE AZIENDALE