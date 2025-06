Intelligenza artificiale, Valditara: “L’Italia è uno dei primi Paesi ad averla applicata nella didattica”. E sulla dispersione scolastica: “In atto recupero straordinario al Sud” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di Job&Orienta, ha espresso soddisfazione per l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella didattica in quattro regioni italiane.

“L’Italia è uno dei primi Paesi ad aver applicato l’intelligenza artificiale alla didattica”, ha affermato, sottolineando con orgoglio che una scuola di Palmi, in Calabria, è stata tra le prime a sperimentare l’utilizzo di assistenti virtuali. Il Ministro ha inoltre citato i dati Svimez sulla dispersione scolastica, evidenziando un “recupero straordinario del Mezzogiorno” e un calo complessivo al 10,5% a livello nazionale.

Riguardo all’agroalimentare, settore centrale a Job&Orienta, Valditara ha ricordato lo stanziamento di circa 140 milioni di euro per gli studi agrari, destinati a nuovi laboratori, serre e macchinari. Il Ministro, poi, ha definito gli istituti agrari e alberghieri “pilastri del nostro sistema formativo”, anticipando la sua prossima visita in Algeria per siglare un accordo che coinvolgerà anche gli istituti agrari, data la crescente attenzione dei paesi africani verso la scuola tecnico-professionale italiana. “Vogliamo un’immigrazione regolare”, ha ribadito il Ministro, “di persone già formate, che conoscano la lingua e la cultura italiana”. A tal proposito, ha menzionato i 13 milioni di euro stanziati per potenziare la conoscenza della lingua italiana, anche per i giovani immigrati irregolari.