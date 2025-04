Intelligenza artificiale, progetto pilota anche in Calabria: due istituti scolastici coinvolti, a Platì e Soverato Di

L’Intelligenza Artificiale entra a scuola in Calabria. Due istituti scolastici, uno a Platì e uno a Soverato, sono stati scelti per partecipare a un progetto sperimentale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara.

L’iniziativa, che coinvolge solo 15 classi in tutta Italia, testimonia l’attenzione del Ministero verso la Calabria e, in particolare, verso la Locride, un’area con significative difficoltà socio-economiche. “La sperimentazione che porta l’Intelligenza Artificiale a scuola è un’iniziativa straordinaria per il nostro territorio”, ha dichiarato la senatrice della Lega, Tilde Minasi, sottolineando l’importanza di formare i giovani su questa tecnologia per garantire loro un futuro e l’inserimento nel mondo del lavoro.

La scelta di Platì, comune simbolo delle difficoltà della Locride, non è casuale. Il Ministro Valditara aveva visitato l’Istituto comprensivo del paese nel settembre 2023, mostrando un interesse concreto per la realtà scolastica locale. La dirigente scolastica, Daniela Perrone, ha accolto con entusiasmo il progetto, vedendo in esso una preziosa opportunità per elevare il livello culturale dei suoi studenti. Anche i docenti e i genitori hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma “Agenda Sud”, presentato dal Ministro Valditara in Calabria, che prevede uno stanziamento di oltre 28 milioni di euro per contrastare la dispersione scolastica nella regione. “È questo modo di fare politica, con i fatti e non con le parole, che può aiutare il nostro territorio a crescere”, ha concluso la senatrice Minasi, esprimendo la sua gratitudine al Ministro per l’attenzione dedicata alla Calabria.