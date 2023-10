Intelligenza artificiale: “Integrarla subito e non inseguirla. Non solo didattica, ma anche amministrazione”. INTERVISTA a Giuseppe Pierro (USR Sicilia) Di

“Stiamo lavorando – ha detto Giuseppe Pierro, direttore generale dell’USR Sicilia, ai microfoni di Orizzonte Scuola durante la fiera DIDACTA a Catania – su due scenari diversi. Innanzitutto il ruolo dell’IA nella didattica. Quello che emerge – ha specificato – è che serve non rincorrere, ma provare ad integrarla da subito e capire quali possono essere gli strumenti e le potenzialità d’uso per la didattica. Saranno docenti e Dirigenti a scegliere come integrarla.“

L’IA ha anche interessanti applicazioni lato amministrazione. Il Dirigente dell’USR ci ha anticipato di un progetto con il Politecnico di Milano “dal quale emerge che anche l’analisi dei dati si può avvalere dell’Intelligenza Artificiale per fare in modo che possano essere riadattati perché possano riorientare le politiche di intervento dell’Amministrazione“.