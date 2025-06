Intelligenza artificiale e Prove Invalsi, a Siracusa la sperimentazione: ecco di cosa si tratta. Scarica le linee guida per l’uso della IA del Liceo Megara Di

Con nota n. 22153 del 27 novembre 2024, l’Ufficio X A.T. di Siracusa ha comunicato che il Liceo Megara di Augusta ha elaborato apposite “Linee guida” sull’uso dell’I.A. che l’USP ha ritenuto opportuno trasmettere alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Siracusa e provincia, interessate a condividerle ed eventualmente a stipulare un accordo di rete, mediante il quale impegnarsi a collaborare con il Liceo Megara come capofila nella formazione del personale e nell’utilizzo dell’IAG a fini didattici, anche con una sperimentazione specifica nello svolgimento delle Prove Invalsi, considerando i benefici che l’uso dell’IA può apportare in termini di progresso e miglioramento nel processo di insegnamento- apprendimento.

La sperimentazione

Dichiara il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa Dott.ssa Luisa Giliberto: “Tale iniziativa si realizzerà in concomitanza alla sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale (IA) avviata, a livello nazionale, a partire dal corrente anno scolastico 2024-25, che coinvolgerà istituti del Lazio, della Lombardia, della Toscana e della Calabria e si propone l’obiettivo di personalizzare la didattica, valorizzare i talenti degli studenti e supportare chi presenta difficoltà di apprendimento”.

Conclude il dirigente scolastico del Liceo Megara di Augusta Gianluca Rapisarda: “La sperimentazione del Liceo Megara, di durata biennale, avrà un focus specifico sulla preparazione allo svolgimento delle Prove Invalsi e coinvolgerà due classi seconde dell’indirizzo Scienze Umane e due classi quarte dello Scientifico che utilizzeranno per l’occasione l’IA (programmi informatizzati, assistenti virtuali, ecc…), al fine di migliorare gli esiti degli studenti e di verificarne l’efficacia attraverso un confronto dei risultati finali delle prove standardizzate nazionali di Matematica ed Inglese che saranno svolte dalle classi “sperimentali” con quelli delle classi “tradizionali”.

I docenti interessati alla sperimentazione sono i Prof. Stefania Caramagno, Anna Lucia Daniele, Angelo

Ligotti, Giovanna Passanisi, Paola di Mare e Sarah La Rocca.

Le linee guida

L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa (IAg) nelle scuole offre potenzialità straordinarie per innovare i processi educativi. Allo stesso tempo, emergono sfide legate a questioni etiche e di privacy. Nel testo delle linee guida del Liceo Megara si analizzano questi aspetti, proponendo un quadro per sfruttare l’IA in modo responsabile, sondandone sia le potenzialità didattiche, attraverso un uso consapevole da parte dei docenti, che le sfide legate alla sicurezza.

Tra gli esempi che possiamo trarre dalle Linee guida, quello del “tutoraggio personalizzato e dell’inclusione educativa“, strumenti di IA che consentono di affiancare tutor virtuali ai docenti, offrendo feedback immediati e personalizzati. Questi strumenti permettono di adattare il livello di difficoltà alle esigenze individuali, favorendo inclusione e accesso equo alle risorse anche per studenti con bisogni educativi speciali. Inoltre, grazie a funzionalità come il supporto vocale e le interfacce adattive, si può garantire una fruizione efficace a studenti con diverse abilità.

L’IA viene anche indicata per l’introduzione di strumenti di valutazione innovativi e dinamici, capaci di rilevare errori e offrire correzioni in tempo reale. Attraverso tecniche di gamification, è possibile integrare elementi ludici nell’apprendimento, aumentando il coinvolgimento. Gli algoritmi analizzano le prestazioni degli studenti, suggerendo percorsi per sviluppare le cosiddette zone di sviluppo prossimale, favorendo una motivazione sia estrinseca che intrinseca.

L’interazione, il feedback e la metacognizione vengono citati come un esempio di interazione bidirezionale con assistenti virtuali che supportando l’apprendimento, trasformando anche scambi informali in risorse didattiche strutturate. I feedback metacognitivi aiutano studenti e docenti a riflettere sui processi di apprendimento, migliorando l’autovalutazione e incentivando una maggiore autonomia.

Riportando nel corretto alveo l’utilizzo di questi nuovi strumenti, il Liceo sottolinea e pone l’accento sull‘importanza dei docenti, l’IA non sostituisce la creatività umana, ma ne esalta il potenziale, permettendo agli studenti di esplorare modalità di apprendimento personalizzate. Fondamentale il ruolo dei docenti che devono guidare questo processo, “distinguendo il supporto dall’abuso di strumenti come il copia-incolla“.

I docenti stessi possono trarre vantaggio dall’IA grazie alla riduzione di carichi ripetitivi e all’analisi di grandi quantità di dati, ottenendo indicazioni preziose per ottimizzare le strategie didattiche. La formazione costante è essenziale per garantire l’uso responsabile di questi strumenti.

Ci sono, però, anche sfide etiche. Le potenzialità dell’IA si accompagnano a rischi quali: bias algoritmici, trasparenza nelle decisioni automatizzate e utilizzo corretto dei dati personali sono questioni centrali. È necessario il consenso informato per l’impiego dei dati e una regolamentazione chiara, soprattutto nel contesto scolastico, per tutelare studenti e famiglie.

