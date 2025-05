Intelligenza artificiale e abusi sui minori: casi in crescita del 380% nel 2024. Mattarella: “La pedofilia e la pedopornografia sono crimini raccapriccianti” Di

L’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini di abusi sessuali su minori è aumentato del 380% in un solo anno, passando da 51 casi nel 2023 a 245 nel 2024.

Lo rivela Telefono Azzurro, che in occasione della Giornata contro la Pedofilia e la Pedopornografia ha lanciato un manifesto con proposte concrete per contrastare il fenomeno. I dati mostrano una crescita esponenziale degli abusi nel digitale, con un +17% di segnalazioni rispetto al 2023. Secondo il rapporto della Internet Watch Foundation, il 91% del materiale pedopornografico è prodotto dagli stessi minori, spesso manipolati o ricattati.

L’Europa epicentro del problema e i rischi dei social

L’Europa è il terreno fertile per la diffusione di contenuti abusivi: il 62% delle pagine web che li ospitano si trovano nel Vecchio Continente, con i Paesi Bassi in testa e la Polonia che registra un aumento dell’8.000%. Un’indagine del Wall Street Journal ha inoltre dimostrato che alcuni chatbot di Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) possono condurre conversazioni sessualmente esplicite con minori, evidenziando l’inadeguatezza degli attuali sistemi di protezione. I social network superano ormai la famiglia come contesto più frequente di sfruttamento, con un +35% di vittime adolescenti maschi e un +67% di femmine tra i 14 e i 17 anni.

Il manifesto in 8 punti e l’appello alle istituzioni

Telefono Azzurro propone un piano d’azione basato su tolleranza zero, prevenzione educativa e tecnologie sicure. Tra le richieste chiave: pene più severe, rimozione immediata dei contenuti illeciti e formazione per insegnanti e genitori. Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, sottolinea l’urgenza di una rete internazionale per applicare il Digital Services Act, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita a non voltarsi dall’altra parte: “Proteggere i minori significa proteggere il nostro futuro”. Intanto, la linea 114 Emergenza Infanzia gestisce 16 casi al mese, con la Lombardia in cima alle segnalazioni. La sfida è chiara: servono standard più rigorosi per un uso etico e sicuro dell’IA.