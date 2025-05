Intelligenza artificiale a scuola, un progetto nel Veneto porta miglioramenti per gli studenti con BES e DSA, i docenti: “Più attenzione e partecipazione in classe”

La sperimentazione di Google Gemini for Education nelle scuole salesiane del Triveneto ha rappresentato un vero e proprio laboratorio di innovazione didattica, coinvolgendo 26 istituti e più di 9mila studenti.

L’adozione di circa 750 licenze di strumenti basati sull’intelligenza artificiale ha permesso di trasformare la didattica tradizionale, offrendo ai docenti la possibilità di creare attività su misura e di personalizzare i percorsi formativi. Gli esempi concreti, come la generazione di varianti di testi letterari o la creazione di esercizi matematici calibrati sulle lacune degli studenti, dimostrano come l’IA sia diventata un alleato per la scuola, capace di potenziare la creatività e l’efficacia dell’insegnamento.

Personalizzazione e inclusione: l’IA al servizio di ogni studente

Il cuore della sperimentazione risiede nella personalizzazione dell’apprendimento. Gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono di adattare in tempo reale esercizi, materiali e verifiche alle esigenze specifiche di ciascun alunno, superando la logica della lezione standardizzata. L’approccio si rivela particolarmente efficace per gli studenti con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell’apprendimento, che possono ricevere contenuti semplificati, spiegazioni alternative o strumenti compensativi digitali. L’IA permette, inoltre, di monitorare costantemente i progressi, suggerendo strategie di recupero o potenziamento in modo automatico e tempestivo.

Valutazione equa e crescita consapevole grazie all’IA

I sistemi digitali sono in grado di generare prove differenziate, adattando la difficoltà delle domande al livello raggiunto dagli studenti e proponendo esercizi che rispettano le modalità di apprendimento preferite da ciascuno.

L’ approccio può favorire una valutazione più equa e personalizzata, in cui ogni studente può esprimere al meglio le proprie competenze. L’IA supporta, inoltre, i docenti nell’analisi dei risultati, individuando rapidamente le aree di forza e di debolezza della classe o del singolo alunno.

In prospettiva, la tecnologia contribuisce a una scuola più inclusiva e attenta alle potenzialità di ciascuno, promuovendo una crescita armonica e consapevole, come confermato dai dati della ricerca condotta: il 39% dei docenti ha osservato benefici specifici per gli studenti con bisogni educativi particolari, mentre il 47% ha registrato un miglioramento nell’attenzione e nella partecipazione.