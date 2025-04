Intelligenza artificiale in tre scuole del Lazio. L’USR: “Risorse tecnologiche all’avanguardia per studenti e docenti” Di

“Le prime istituzioni scolastiche a partire nel Lazio sono l’IIS “Tommaso Salvini” di Roma, l’unico istituto d’istruzione superiore di secondo grado in tutta Italia ad effettuare la sperimentazione al quarto anno, insieme all’ “IC Marcello Mastroianni” di Roma e all’ “IC Giacomo Matteotti” di Cave”: lo scrive in una nota l’USR Lazio in merito all’avvio della sperimentazione dell’utilizzo dell’IA nella didattica.

Anche le tre scuole del Lazio coinvolte fanno parte delle 15 delle regioni Calabria, Toscana, Lombardia e appunto Lazio in cui parte la sperimentazione dell’IA.

“Questa importante innovazione integra strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, sviluppati in collaborazione con Google, all’interno del sistema educativo. L’obiettivo principale è quello di migliorare i processi di apprendimento e insegnamento, offrendo agli studenti e agli insegnanti risorse tecnologiche all’avanguardia” conclude l’USR.