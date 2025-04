Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione. Valditara ai docenti: “La vostra capacità di cogliere le sfumature degli allievi resta ineguagliabile” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato il via a Roma al progetto sperimentale per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il piano sperimentale arriva in 15 scuole delle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Calabria.

La sperimentazione avrà una durata di due anni e si pone l’obiettivo di personalizzare l’insegnamento, valorizzare i talenti degli studenti e fornire supporto a coloro che incontrano difficoltà.

Valditara: “Docenti insostituibili”

“Siamo tra i primi paesi a partire con l’Intelligenza artificiale a scuola e questo ci riempie di orgoglio. Le nazioni nelle quali questa sperimentazione ha preso il via sono soprattutto in Asia, in particolare in Corea del sud, e stanno avendo risultati eccezionali. Siamo fiduciosi – ha detto Valditara rivolgendosi ai docenti – che aiuti anche a rendere più semplice e stimolante il vostro lavoro. La vostra capacità di cogliere le sfumature degli allievi e di costruire percorsi innovativi resta ineguagliabile: l’Intelligenza Artificiale non potrà mai sostituire gli insegnanti”.