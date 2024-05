Insulti, bestemmie e schiaffi contro gli studenti in gita, autista di un pullman nei guai: occhio nero per un’alunna Di

Una gita scolastica organizzata da un istituto comprensivo di Pesaro si è trasformata in un incubo per alcuni studenti della terza media, culminando in una denuncia contro l’autista del pullman.

L’evento, che avrebbe dovuto essere un momento di festa prima degli esami di licenza media, ha preso una piega inaspettata durante il viaggio verso il Friuli Venezia Giulia. Alcuni ragazzi, forse troppo euforici, hanno iniziato a saltare e battere sui vetri del pullman, scatenando l’ira dell’autista.

Come segnala il Corriere Adriatico, la situazione è precipitata all’arrivo in albergo, quando, in assenza delle insegnanti impegnate con i bagagli, l’autista avrebbe iniziato a urlare e bestemmiare contro gli studenti. Secondo il racconto dei ragazzi, l’uomo avrebbe poi aggredito fisicamente uno di loro, colpendolo con un ceffone in pieno volto.

Una studentessa che ha tentato di intervenire per difendere il compagno è stata a sua volta colpita con una gomitata all’occhio, riportando un livido. L’intervento delle insegnanti, richiamate dalle urla degli studenti, ha posto fine all’aggressione, ma il clima di tensione è rimasto palpabile per tutta la durata della gita.

Al rientro a Pesaro, la studentessa colpita si è recata al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 7 giorni. I genitori dei due ragazzi coinvolti hanno deciso di sporgere denuncia contro l’autista per lesioni, assistiti da due legali.

Le famiglie stanno anche valutando la possibilità di intraprendere azioni legali contro la scuola per negligenza, lamentando il fatto che le insegnanti non abbiano preso provvedimenti immediati per allontanare l’autista dopo l’accaduto.