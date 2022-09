“Insegno da più di 10 anni come precaria, ho scritto 7 libri didattici, ma ogni anno il Miur mi licenzia” [INTERVISTA] Di

“Sono una docente, una precaria storica (e stoica!) della scuola in quanto insegno da più di 10 anni. Grazie alla mia laurea, al dottorato, a tanti anni di assegni di ricerca e di supplenze, ho accumulato un bel numero di punti e guadagnato la seconda posizione nelle GPS di seconda fascia, nella mia classe di concorso.

In realtà, ho pubblicato anche 7 libri scolastici di scienze che, però, per i criteri di valutazione della scuola italiana, non danno diritto ad alcun punteggio. Insomma, potrei entrare in classe e spiegare sui libri che io ho scritto ma questo per il Miur vale ZERO! Ma questo è un altro discorso”.

E’ un altro discorso quello che Fabiana Chimirri, 46 anni, insegnante di Torino, accenna con una piccola punta polemica che in realtà segnala il tema del merito e delle competenze che il ministero valuta (o non valuta) quando decide di premiare i propri insegnanti, favorendoli negli incarichi annuali oppure facendoli entrare in ruolo.

Un altro discorso che abbiamo deciso di approfondire in questa intervista.

Fabiana Chimirri, una laurea in Biologia, ha una lunga esperienza in termini di lavoro e di ricerca nel campo delle materie scientifiche. Ha insegnato per parecchi anni in carcere alle Vallette di Torino, più precisamente denominata Casa circondariale Lorusso e Cutugno, attraverso ilCPIA 1 Paulo Freire. Ha insegnato in un liceo scientifico, in un istituto internazionale di Torino, ora lavora in una scuola media. Ma è in carcere – dice lei – che “ho dato un senso al mio essere insegnante”. Qui Fabiana ha assunto anche la qualifica di referente di sede, uno dei tanti incarichi di responsabilità che vengono affidati ai docenti precari ma che puntualmente vengono ignorati, legge alla mano, al momento della valutazione dei titoli. Neppure le tante pubblicazioni scientifiche legate alle materie che insegna, vengono prese in considerazione, non solo nel suo caso, ovviamente. E neppure i tanti libri di testo adottati negli anni nelle scuole italiane, scritti da lei assieme ad altri autori, per la casa editrice importante, la Pearson Education Italia. Scrive libri di testo usati in classe dai docenti di ruolo, ma lei insegna da oltre dieci anni e resta precaria. Non c’è nessuna pretesa nelle sue considerazioni, ma le sue considerazioni offrono lo spunto per una riflessione

Professoressa Fabia Chimirri, come ha inizio la sua carriera?

“Dopo la laurea e fino al 2012 ho fatto un dottorato di ricerca presso l’università di Torino, nel Dipartimento Ingegneria chimica e scienza dei materiali, ora forse è cambiata quella denominazione. Dopo la laurea in Biologia ho svolto il dottorato perché all’inizio insegnare non era nei miei progetti. Durante il dottorato avevo iniziato a fare delle supplenze brevissime perché in certi periodi non ero coperta dalla borsa e quindi avevo bisogno di lavorare. Ma il mio obiettivo era fare ricerca e dopo il dottorato mi sono fermata a lavorare al Politecnico. Ho vinto il Master dei talenti della CRT dell’Unicredit, che sostiene attivamente qualificati progetti di ricerca e iniziative di eccellenza nei processi di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica. Ho lavorato in un progetto dell’Environment Park di Torino, il Parco Tecnologico sull’innovazione ambientale. Mi piaceva condurre esperimenti, svolgere tutte le attività di chi lavora all’università, scrivere articoli scientifici, partecipare ai convegni. Poi gli ultimi tre anni, dal 2010 al 2012, li ho trascorsi al Politecnico di Torino, sede di Alessandria, al Bio solar lab dove ho svolto un post-dottorato. Poi sono terminati gli assegni”.

A quel punto che succede?

“Nel 2012 mi sono trovata senza lavoro e a quel punto avevo la possibilità lavorativa di intraprendere l’attività di insegnamento a scuola. Con la mia laurea posso insegnare matematica e scienze alla scuola secondaria di primo grado e scienze alle superiori. Ho iniziato le supplenze, e poi, siccome sono flessibile ed eclettica, mi sono cimentata con altre occasioni di lavoro”

Quando inizia la sua attività di scrittrice di libri di testo scolastici?

“L’attività di scrittrice inizia nel 2016 quando un consulente editoriale della casa editrice Pearson mi ha fatto una proposta dicendomi che non aveva mai puntato mai su un cavallo sbagliato, evidentemente avevo delle qualità e questo mi ha gratificato molto. Così ho potuto intraprendere questo percorso che è molto stimolante. Del resto lavoro per una casa editrice importante, la Pearson, abbiamo scritto un primo volume, poi ci è stato chiesto di occuparci degli altri volumi, il quarto e il quinto, ho curato un Atlante della salute, e Biovita, il corso di biologia per la scuola, tutti testi adottati e da adottare a scuola: c’è stata in mezzo la pandemia che ha creato qualche problema con le nuove edizioni ma va si va avanti”.

Insegnare a scuola l’ha aiutata a capire meglio i bisogni degli studenti-lettori?

“Sicuramente sì. Molti concetti scientifici devono essere spiegati in maniera semplice e ordinata”.

La gratifica la redazione dei testi?

“Certo. Quando sfoglio i miei libri mi sembra impossibile toccare con mano tutto quello che ho partorito dalla mia testa e poi la trovo una cosa molto divertente. Sento molto il mio senso del dovere, la voglia di contribuire a creare menti autonome pensanti e desidero portare ogni giorno in classe allegria e passione per le discipline che insegno e poi a me piace quello che faccio in classe”.

C’è davvero tanta ritrosia negli alunni verso le materie scientifiche, come talvolta si denuncia?

“Le discipline Stem sono fondamentali al giorno d’oggi. Il mio obiettivo è sviluppare negli alunni un senso critico, abituarli a porsi delle domande, molti argomenti si prestano bene al confronto. Le scienze possono offrire punti di vista anche sul piano dell’educazione civica. Una delle schede che ho preparato riguarda il concetto della normalità. Cosa si intende per normalità? L’unico modo di appassionare gli alunni alle scienze è quello di incuriosire, far fare delle domande, far raccontare le loro esperienze e coinvolgerli. Ad esempio, loro fanno tante domande se parli del corpo umano. Aprire la loro testa è fondamentale.”.

E loro se la lasciano aprire?

“Sì, bisogna trovare il canale comunicativo giusto in base al tipo di studenti, non è sempre facile, ma è necessario farlo, bisogna creare degli essere pensanti”.

Secondo uno stereotipo ormai superato le femmine sono meno adeguate per la matematica. Che cosa ne pensa?

“Per quanto riguarda la mia esperienza, non è così. Specie nella scuola media, le alunne hanno un ordine mentale e un grande senso del dovere, e una volontà di impegnarsi che richiama il senso di velocità di crescita, che è maggiore nelle femmine”.

Un altro stereotipo è che la matematica sia difficile

“Al primo approccio alcuni studenti mi dicono: non capisco niente, la matematica non la capisco. Anche insegnando agli adulti ho notato una sorta di timore reverenziale nei confronti della matematica. In realtà cerco di rassicurarli, per tirar fuori il meglio. Qualche volta mi dicono: questa è la prima volta che riesco a fare gli esercizi e quando succede sono felici. Io dico loro: prova a fare l’esercizio, poi magari sbagli e correggiamo, invece loro tendono a eliminare ogni traccia dell’errore. Ma avere l’errore sotto gli occhi è utile: cerca l’errore da solo – dico – senza che io ti aiuti. Il potere educativo dell’errore è decisivo. Io uso la matematica come strumento educativo”

La matematica è comunque un po’… impegnativa, diciamolo.

“Basta trovare un approccio giusto, utilizzarla in maniera più ludica. A volte le espressioni non le sanno fare allora spieghi i livelli dei videogiochi, arrivi così alle parentesi tonde, a quelle quadre, alle parentesi graffe. E’ una materia che può diventare ostica se non è presentata nel modo giusto”.

Veniamo alla parte più spinosa dell’intervista…

“Qui si apre un mondo. Il paradosso della scuola italiana è che, venendo al mio caso specifico, io insegno da 10 anni e quindi vuol dire che per lo Stato sono in grado di entrare in classe per fare l’insegnante e anzi mi ha mandato in scuole di periferie, in carcere, e senza formazione. Però poi ogni anno quello stesso Stato mi licenzia”.

Ma ha fatto i concorsi?

“Ho fatto il concorso straordinario del 2020 dedicato a chi aveva i tre anni di servizio e non l’ho superato – farò lo straordinario bis, imminente – ma come è possibile che io, per i criteri che lo Stato usa per mandare in classe le persone, assumendole e licenziandole per tanti anni, abbia i requisiti per svolgere la professione, ma poi c’è il concorso e i requisiti cambiano e quindi non vado più bene? Io sono entrata in crisi: se non passo il concorso – mi son detta – vuol dire che non sono una brava insegnante. Per fortuna le persone che hanno lavorato con me mi dicono che è stato un terno al lotto vincere un concorso. Oltretutto ho fatto la referente di sede in carcere. Ho sviluppato delle competenze che capisco siano difficili da valutare, ma bisognerebbe trovare un sistema per valutarle. Nell’anno scolastico appena concluso sono stata coordinatrice del gruppo carcere della rete Cpia Piemonte: come docente e referente del carcere di Torino ho fatto il lavoro di coordinamento delle scuole carcerarie. Io ho sviluppato delle competenze, ho approfondito la mia specificità poiché negli anni ho studiato e mi sono formata. Una delle cose più belle che mi sono sentita dire è: quando siamo in classe con te non ci sembra che ci siano le sbarre alle finestre”.

E ora?

“Mi sto apprestando al concorso bis, a ottobre ci sarà questa prova, vedremo. Ho sborsato volentieri 130 euro per un investimento importante. Ci sarà una prova orale ma poi dovrò ottenere i 60 i Cfu. Ma perché? Prima erano 24: un docente deve formarsi, certo, ma altro è fare i corsi universitari che si fanno a 20 anni, io non ho più 20 anni. Se lavorassi per un’azienda succederebbe tutto questo? Se tu sei un docente di musica, tutte le esperienze vengono valutate, se scrivi dei libri o articoli scientifici no. Perché un titolo artistico sì (ed è sacrosanto) e il mio no? Ho studiato l’ECDL. Ho fatto un investimento su di me, inoltre ho fatto un altro investimento personale, il First, il certificato di livello B2 della Cambridge , mi hanno dato un punticino. Peraltro, nonostante voglia fare investimenti su di me, in quanto precaria non ho diritto, almeno per legge, alla carta docenti. Alcuni anni fa ero in una media ed era arrivata una circolare rivolta a chi volesse svolgere il percorso CLIL. Viste le mie competenze, io ho chiesto al preside: posso farlo?”

La risposta?

“La sua risposta è stata: lei è una professoressa precaria, non posso fare un investimento su una persona che poi non sarà qui”.

Ora dove insegna?

“Io ora insegno in una scuola media diurna, l’I.C. Palazzeschi di Torino, dove sono stata accolta bene. Anche i colleghi sono stati gentili e disponibili con me. È davvero un’ottima scuola e gli studenti delle mie classi sono svegli simpatici e molto promettenti. La cosa brutta è semmai quella di cambiare e di rinunciare così alla continuità rispetto a quello che stavo facendo in carcere e anche per loro, gli studenti, che avevano intrapreso un lavoro a lungo termine, sarà così. E quindi il non essere di ruolo crea questo ulteriore disagio. Ti facciamo fare il referente: ma quest’anno non potrò utilizzare questa professionalità perché ho una scuola nuova, i colleghi sono nuovi, il tipo di lavoro è nuovo, l’utenza è nuova, da adulti ristretti passerò ad alunni bambini”. Sono stata accolta bene. È davvero un’ottima scuola e gli studenti delle mie classi sono svegli simpatici e molto promettenti

Ci racconti qualcosa di particolare della sua esperienza di insegnante in carcere.

La mia esperienza di insegnante nel carcere Le Vallette di Torino, Casa circondariale Lorusso e Cutugno. Quindi finita lì per caso. Non ho paure né pregiudizi e quindi sono stata mandata al carcere e poi con alcune interruzioni, ho lavorato in un liceo scientifico, istituto internazionale di Torino, come tutti i precari scuola media e superiore ma soprattutto in carcere e ho dato un senso al mio essere insegnante.

“Durante la pandemia un’emittente radio di Torino, Antenna 1, ci ha dato gratuitamente uno spazio per fare la Dad. Così raggiungevamo i nostri studenti in carcere via radio con la nostra trasmissione intitolata Libera Frequenza. Ognuno di noi insegnanti preparava degli audio con le lezioni nelle varie discipline che venivano mandate in onda in modalità asincrona”.

Quindi tutta la città ascoltava le lezioni della didattica a distanza?

“Sì. Trasmettevamo gli audio alla radio e li mandavano in onda e anche la città sentiva la lezione, certo. Gli studenti detenuti avevano un account email e potevano scrivere alla scuola attraverso l’area trattamentale e sempre tramite la scuola ricevevamo via email i loro file per le correzioni”.

Lei ha preparato una lettera aperta sulla sua avventura di insegnate perennemente precaria precaria. La presenti qui:

“Quest’anno l’essere in cima alla graduatoria non mi è servito a nulla, anzi mi ha paradossalmente penalizzata. Infatti, al momento della chiamata per la consueta supplenza, il 31 agosto, la cattedra che io avrei voluto occupare (la mia prima scelta insomma!) non era disponibile perchè, come cattedra di fatto in un CPIA, era stata “tagliata”. Peccato! Seppur a malincuore, ho preso servizio presso la scuola media che l’algoritmo ha deciso di assegnarmi. In realtà, non potevo fare altrimenti, pena l’esclusione da GPS. Magicamente, però, dopo soli 6 giorni dalla mia nomina, la cattedra è “ricomparsa” (pare per quelle che chiamano “restituzioni”; ma non è dato sapere quali siano i criteri del funzionamento di queste restituzione in ambito provinciale), ed è stata assegnata ad una persona in 1134° posizione con 45 punti. Mi sono sentita beffata e continuo a provare amarezza e un incommensurabile senso di frustrazione e impotenza. Il fatto di essere “in testa alla classifica” non mi ha neppure permesso di scegliere. Ma non posso e non devo lamentarmi perché lavoro. Però mi chiedo: non sarebbe stato meglio aspettare una settimana e avere tutte le cattedre effettivamente disponibili prima di far partire la “roulette dell’algoritmo”? Perché di questo si tratta. Un gioco per tappare i buchi del personale docente. Ho raccolto tra i colleghi di GPS 2° fascia un enorme malcontento generale per le assegnazioni di quest’anno, tra docenti che sono stati assunti per il sostegno che avevano inserito come “ultima chance” pur di lavorare, tra chi (come me!!!) avrebbe voluto mantenere la continuità didattica (che continua a essere “calpestata” mentre dovrebbe essere il primo fattore da prendere in considerazione), oppure persone che non stanno lavorando perché sono stati “saltati” dall’algoritmo. Credo nella tecnologia e nell’informatica come mezzo potente e indispensabile ma la mia sensazione è di essere nelle mani di un algoritmo che necessita di una profonda messa a punto. Qual è l’obiettivo? Avere un sistema che serva soltanto a velocizzare il lavoro degli Uffici Scolastici, perennemente in affanno, facendo in un giorno ciò che prima richiedeva 2 settimane, oppure un mezzo che funzioni in modo efficace? Avere in cattedra docenti motivati e soddisfatti, cosa che mi pare non stia accadendo nell’a.s. appena iniziato, è fondamentale per ottenere un servizio pubblico efficiente e ben funzionante. Non si tratta semplicemente di “tappare dei buchi” per poter dire pubblicamente che “dal 1 settembre tutti i docenti hanno preso servizio”. Ricordiamoci che gli abbinamenti non sono tra un numero e un tabellone per le estrazioni del lotto bensì tra un docente e degli studenti. Sarebbe meglio non giocare con la vita delle persone”. Ecco tutto.