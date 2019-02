Insegnare su sostegno deve essere una scelta, non un ripiego. Lettera

inviata da Ins. Mariangela De Gregorio – Buongiorno Signor Ministro, sono una docente di seconda fascia abilitata PAS in lingua spagnola interessatissima alla specializzazione sul Sostegno.

Volevo formularLe alcune domande: Per quale motivo porre sullo stesso piano abilitati, diplomati ITP, laureati con 24 CFU in merito ai test selettivi per il TFA Sostegno? Ho conseguito l’abilitazione per? Non trovo giusto tutto ciò.

Se anni fa fosse stata concessa questa possibilità avrei focalizzato tutta la mia attenzione sul Sostegno visto che adoro la psicologia, la sfera emotiva, il disagio… Quei bimbi che quotidianamente rallegrano le mie giornate, meravigliosamente speciali e unici diventati parte integrante della mia vita.

I test selettivi sono la mia esperienza quotidiana all’interno della realtà scolastica con quelle creature bellissime nelle cui vite si entra sempre in punta di piedi alla scoperta costante della strategia didattica migliore. La vittoria più grande: diventare un punto di riferimento importante per loro.

Sostegno per scelta. Mai per ripiego. Ho fatto del Sostegno una scelta di vita e non cambierò idea. Sostegno è amore,passione, dedizione, una vera e propria missione. E’il mio quinto anno sul

Sostegno dopo 10 anni sulla materia. Fiera e felicissima di essere una docente di Sostegno. Signor Ministro non penso sia corretto saltare uno step importantissimo quale l’abilitazione sulla disciplina. Prima ci si abilita e poi eventualmente ci si specializza sul Sostegno.

La specializzazione è un valore aggiuntivo all’abilitazione. La modalità di accesso al corso di Sostegno non può essere la stessa per gli abilitati e per coloro i quali non hanno ancora conseguito questo titolo.

E’ un affronto alla seconda fascia. Dopo i docenti di ruolo ci siamo noi abilitati. Signor Ministro abilitazione unico requisito d’accesso al corso di specializzazione sul Sostegno o, in alternativa, accesso diretto senza prove selettive soltanto per il personale in possesso di abilitazione. In attesa di un cordiale confronto porgo distinti saluti. INS M.D.G. , docente di sostegno, Regione Abruzzo