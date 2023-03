Insegnare Religione – Ciclo di webinar gratuiti organizzati da Deascuola

È in partenza il nuovo ciclo di webinar gratuiti organizzati da Deascuola e rivolto ai docenti di Religione della Scuola Secondaria di I e II grado.

L’obiettivo è fornire spunti e suggerimenti per lezioni nuove, motivanti e coinvolgenti per le classi.

Iscriviti subito: https://bit.ly/insegnareReligione

Il primo incontro, rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di I grado, “Insegnare con… Sulle tue tracce – Insieme nel mondo” è previsto il 6 marzo alle ore 17:00 con Sabrina Lodovichetti, docente di Religione cattolica, autrice e collaboratrice dell’Ufficio diocesano per la formazione degli IdR della Diocesi di Rimini.

Durante il webinar parleremo di come possiamo lavorare in classe per favorire la presa di coscienza e l’impegno di ragazze e ragazzi nei confronti dei cambiamenti climatici, a partire dall’enciclica Laudato si’.

Il secondo webinar dal titolo “La natura è sempre naturale?”, in programma il 27 marzo alle ore 15:00 è a cura di Olimpia Sorice, formatrice e docente di religione. È rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado interessati ad affrontare il tema del rapporto uomo-natura, con spunti di Educazione civica in collegamento con la religione.