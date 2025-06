Insegnare oggi: tra desiderio di educare e fatica di resistere, tra vocazione e poca gratificazione Di

Essere insegnanti, oggi, significa trovarsi sospesi tra il desiderio di educare e la fatica di resistere, tra la vocazione alla cura e la sensazione, sempre più diffusa, di essere messi alla prova da un sistema che chiede tanto ma restituisce poco.

Le pressioni esterne, la continua trasformazione del sistema scolastico, l’incertezza normativa e un senso profondo di solitudine professionale generano una condizione di disagio che non si può più ignorare. A questo si aggiungono momenti particolarmente critici dell’anno scolastico, come gli scrutini, che si trasformano da semplici adempimenti collegiali a vere e proprie prove di tenuta emotiva. In quei giorni, il docente si ritrova a gestire aspettative contrastanti: da una parte la richiesta delle famiglie di promozioni, comprensione e flessibilità; dall’altra le direttive delle dirigenze che invocano rigore, coerenza, rispetto dei criteri valutativi. In mezzo, la propria coscienza pedagogica, che cerca di orientarsi tra umanità e giustizia. Tutto ciò genera un cortocircuito emotivo in cui la valutazione, che dovrebbe essere strumento di crescita e accompagnamento, rischia di diventare fonte di ansia, giudizio, logoramento. Si finisce così per snaturare il senso autentico della valutazione, trasformandola in un atto formale che pesa più sull’identità del docente che sull’apprendimento reale dello studente.

Una fatica silenziosa attraversa le scuole italiane. Sempre più insegnanti confessano di sentirsi svuotati, disillusi, privi di quella spinta iniziale che li aveva portati a scegliere la professione. Aule sempre più affollate, carichi burocratici crescenti, relazioni difficili con famiglie e alunni, richieste continue di aggiornamento: la quotidianità scolastica si è trasformata, e con essa anche il vissuto emotivo di chi insegna. L’insegnante contemporaneo non è solo un trasmettitore di saperi, ma un mediatore culturale, un facilitatore, un riferimento educativo e affettivo. Un compito enorme, spesso svolto in solitudine.

Il volto del burnout

In questo contesto, la sindrome da burnout è divenuta una realtà tangibile e trasversale, che colpisce docenti di ogni ordine e grado, a prescindere dall’esperienza maturata. Si manifesta in modi sottili, quasi invisibili all’esterno, ma devastanti all’interno: stanchezza cronica che si trascina da un giorno all’altro, senso di inefficacia anche di fronte a piccoli successi, cinismo crescente verso colleghi e studenti, perdita di empatia. Non si tratta semplicemente di stress o sovraccarico di lavoro, ma di una frattura interiore che intacca la percezione del proprio valore professionale. È come se, un giorno dopo l’altro, l’insegnante non si riconoscesse più nel ruolo che aveva abbracciato con entusiasmo.

La perdita di senso è il cuore oscuro del burnout. Quando ogni lezione viene vissuta come un dovere da adempiere più che come un incontro generativo, quando ogni interazione si colora di fatica e difensività, allora è evidente che qualcosa si è incrinato. Studi recenti, come quelli condotti dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (indagine “Burnout e rischio psicosociale negli insegnanti”, pubblicata su Medicina e Sicurezza sul Lavoro, 2023), mostrano che il 45% degli insegnanti italiani presenta sintomi compatibili con l’esaurimento emotivo, tra cui insonnia, disturbi d’ansia e un diffuso senso di insoddisfazione personale e professionale. È un dato allarmante, ma non sorprendente.

Questo fenomeno, se non riconosciuto e affrontato, può portare a un progressivo disimpegno, a un impoverimento delle relazioni educative e, nei casi più estremi, all’abbandono della professione. Per questo è urgente che la scuola e le istituzioni non si limitino a prenderne atto, ma agiscano concretamente per offrire spazi di rielaborazione, percorsi di sostegno psicologico, modelli organizzativi che valorizzino la persona e non solo la funzione. Riconnettere la professione a una motivazione profonda non è un’utopia: è una necessità. Perché ogni docente che ritrova il senso del proprio agire è una risorsa viva per l’intera comunità scolastica.

Formazione come risorsa, non come obbligo

Una possibile risposta concreta alla crisi del senso professionale risiede nella formazione, ma a condizione che essa sia liberata dalla sua veste più rigida, burocratica, impersonale. La formazione vissuta come obbligo, come mero adempimento normativo, rischia di aggravare il senso di frustrazione; al contrario, quando è scelta consapevolmente, costruita in ascolto dei bisogni reali dei docenti e proposta come esperienza trasformativa, può diventare uno dei cardini del benessere scolastico.

Serve una formazione rigenerante, che parli al cuore prima ancora che alla mente, che aiuti a riaccendere quella scintilla pedagogica che spesso si affievolisce nel grigiore della routine. Formazioni centrate sulla didattica empatica, sulla gestione delle emozioni in aula, sull’approccio narrativo e autobiografico, sulla valorizzazione della relazione come fulcro dell’azione educativa, hanno dimostrato di saper riattivare motivazioni profonde e dare nuova linfa al senso di appartenenza al mondo della scuola.

Quando la formazione diventa spazio di riflessione e condivisione tra pari, di rielaborazione delle difficoltà quotidiane, di esplorazione di nuove vie pedagogiche e metodologiche, allora essa non è più solo aggiornamento di contenuti, ma occasione autentica di rinascita professionale. È in questi contesti che l’insegnante può riscoprire sé stesso come educatore, non solo come esecutore di un programma. Una scuola che investe in formazione di qualità è una scuola che sceglie di prendersi cura dei suoi docenti, riconoscendo che la crescita degli studenti passa anche dalla crescita umana e professionale di chi li guida ogni giorno.

Comunità educanti e spazi di ascolto

Ritrovare motivazione significa anche non sentirsi soli nel vivere le difficoltà, nel gestire i conflitti, nel sopportare il carico emotivo che ogni giorno l’insegnamento comporta. La solitudine professionale è spesso invisibile, ma corrosiva, logora lentamente l’entusiasmo e spegne la passione. È qui che le comunità educanti diventano una risposta concreta e potente, capaci di contrastare l’isolamento e rigenerare il senso di appartenenza. Non si tratta solo di un’idea astratta, ma di una pratica quotidiana che prende forma in momenti di condivisione autentica tra colleghi, in gruppi di ascolto guidati, in laboratori di riflessione pedagogica dove il vissuto si fa parola, si elabora, si trasforma.

Anche il tutoring tra pari, se ben strutturato, può rappresentare uno strumento prezioso poichè accorcia le distanze tra i docenti più esperti e i più giovani, favorisce lo scambio intergenerazionale e la valorizzazione delle competenze diffuse nel corpo docente. In alcune realtà scolastiche, questi spazi sono stati riconosciuti formalmente e inseriti nella routine settimanale, diventando veri presìdi di cura e benessere. Non sono un lusso né un’iniziativa opzionale, ma un investimento indispensabile sulla qualità della vita lavorativa degli insegnanti. Perché nessun docente può fiorire in un terreno arido, e solo una scuola che coltiva relazioni significative può davvero trasformarsi in comunità educante.

Pedagogia umanistica e centralità della persona

Per riaccendere l’entusiasmo professionale, è essenziale tornare a guardare al cuore pulsante della professione docente ovvero l’incontro tra esseri umani, il dialogo che si intreccia tra storie, bisogni, fragilità e potenzialità. L’atto educativo, nella sua essenza più autentica, è relazione. Una relazione che cura, che accoglie, che accompagna. La pedagogia umanistica, in questo senso, offre una bussola preziosa per orientarsi nel caos della scuola contemporanea. Pensatori come Carl Rogers, Paulo Freire, Nel Noddings hanno posto al centro dell’educazione la relazione autentica, il riconoscimento dell’altro nella sua unicità, la capacità di esercitare una cura reciproca.

Questa prospettiva non è solo teoria ma pratica quotidiana, sguardo che ascolta, presenza che sostiene. Quando un insegnante percepisce che il proprio agire ha un impatto sulla crescita dell’altro, quando vede nei propri alunni non solo studenti ma persone in cammino, allora anche la fatica quotidiana assume un significato diverso. Diventa parte di un processo trasformativo che arricchisce entrambi i poli della relazione educativa. Non si tratta di negare la difficoltà, ma di abitarla con consapevolezza, di trasformarla in energia generativa.

Riscoprire la centralità della persona non è dunque un atto nostalgico, ma una scelta pedagogica e politica insieme. È un modo per ridare dignità all’insegnamento e per ricollegare ogni gesto educativo a un orizzonte di senso più ampio, in cui ogni parola detta, ogni silenzio custodito, ogni errore accolto si trasformano in atti di fiducia e speranza nel futuro.

Un nuovo patto educativo

La sfida è collettiva e chiama in causa ogni attore del sistema educativo, dalle istituzioni scolastiche alle famiglie, passando per la politica e la società civile. Ritrovare il senso profondo dell’insegnamento oggi significa ridefinire in maniera coraggiosa e responsabile il patto educativo che lega la scuola alla comunità, non più come semplice contenitore di trasmissione del sapere, ma come laboratorio di umanità, di cittadinanza e di speranza.

Significa riconoscere il valore del lavoro docente non solo con parole rassicuranti o celebrazioni occasionali, ma attraverso atti concreti: spazi adeguati dove poter lavorare con serenità, tempi distesi per progettare e riflettere, retribuzioni dignitose che rispecchino l’importanza del compito svolto, fiducia nelle competenze professionali e ascolto autentico delle difficoltà vissute. Occorre, inoltre, pensare alla qualità degli ambienti scolastici anche come luoghi di benessere relazionale con spazi attrezzati con cucine, angoli ristoro, aree relax dove potersi concedere una pausa, sorseggiare un thè o un caffè, consumare un pranzo veloce con i colleghi. Luoghi semplici ma preziosi, in cui prendersi cura anche del corpo e della relazione, che permettano di sentirsi parte di una comunità e non solo di un’organizzazione.

Trovare senso non è un atto individuale, ma una costruzione collettiva che si alimenta nel dialogo, nella solidarietà, nella reciprocità. È tempo di ripensare la scuola come comunità educante in senso pieno, dove ciascun docente si senta parte viva di un progetto condiviso, dove la fragilità diventi terreno fertile per la crescita e non più motivo di vergogna. Insegnare può ancora essere il più bel mestiere del mondo, ma solo se chi educa viene a sua volta educato alla cura, alla comprensione, al valore della propria umanità. E solo se la scuola torna a essere un luogo abitato da persone che si vedono, si ascoltano e si sostengono nel loro cammino comune.

Conclusioni

La scuola ha bisogno di maestri e professori che non smettano di credere nel potere trasformativo dell’educazione, ma per farlo è necessario che essi siano messi nelle condizioni di poter credere, riflettere, rigenerarsi. La passione da sola non basta: occorrono contesti che nutrano, ambienti professionali che rispettino la persona, comunità che riconoscano la complessità e la bellezza del mestiere docente. Restituire dignità all’insegnamento non è solo un’operazione culturale, ma una scelta profondamente politica e sociale, che richiede coraggio, visione e responsabilità condivisa.

Occorre investire nella formazione che libera, non che opprime, nella condivisione che dà respiro, non che giudica. Occorre costruire relazioni professionali ed umane che sostengano, che ascoltino, che valorizzino l’identità dell’insegnante anche nella sua vulnerabilità. Perché solo insegnanti motivati, ascoltati, e umanamente riconosciuti possono realmente accompagnare gli studenti nella crescita, diventando punti di riferimento stabili in un mondo fluido e incerto.

In un’epoca segnata dalla frammentazione e dalla sfiducia, forse la vera rivoluzione parte proprio da qui: da una scuola che sa prendersi cura di chi educa, affinché chi educa possa prendersi cura del mondo. È tempo di rimettere al centro l’umano, di costruire reti di cura e di ascolto, di creare spazi dove la fragilità non sia vissuta come una colpa, ma come un potenziale. Insegnare può ancora essere il più bel mestiere del mondo, se la scuola torna a essere una comunità viva, gentile e solidale. E se chi la abita ogni giorno viene accolto, accompagnato, riconosciuto e valorizzato non solo per ciò che fa, ma per ciò che è: un essere umano in cammino, che educa educandosi, che cresce mentre fa crescere.