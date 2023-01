Insegnare matematica e scienze – ciclo di webinar gratuiti organizzati da Deascuola per i docenti della Scuola Scuola Secondaria di I grado

Lunedì 30 gennaio parte il nuovo ciclo di webinar gratuiti organizzato da Deascuola e rivolto ai docenti di Matematica e Scienze della Scuola Secondaria di I grado.

Un ricco programma di appuntamenti con l’obiettivo di fornire proposte, suggerimenti e nuovi spunti da proporre in classe per coinvolgere attivamente studentesse e studenti.

Iscriviti subito: https://bit.ly/webinar_MateScienza

Nel primo incontro “Matematica per scegliere bene”, previsto il 30 gennaio alle ore 17:00, Luigi Ferrando mostrerà come l’approccio STEM può essere, per i nostri ragazzi, uno strumento per riuscire a orientarsi fra la marea di informazioni da cui ogni giorno si trovano bombardati.

Durante il secondo webinar “DEAFLIX e VeriMat PLUS per la matematica del I grado”, previsto il 16 febbraio alle ore 17:00, Rachele Ambrosetti e Elia Bombardelli presenteranno le potenzialità dell’ambiente digitale Deascuola, progettato per rispondere alle esigenze dei docenti di matematica di una didattica attiva.

Il terzo incontro, previsto il 22 febbraio sempre alle ore 17:00, è “Insegnare con… #Supermath”. Luigi Ferrando e Roberto Vanzetto proporranno attività inclusive per esplorare i grandi temi di Educazione civica e STEM, legate al corso Supermath.

Nel quarto appuntamento “Meet Science: la ricetta vincente!”, il 28 febbraio alle ore 17:00, Luca Perri metterà in luce l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare gli obiettivi dell’Agenda 2030 e per fornire gli strumenti necessari per superare la disinformazione scientifica.

Durante “Insegnare con… Meet Science”, in programma il 10 marzo alle ore 17:00, Massimo Bubani e Michele Marcaccio presenteranno Meet Science, un corso di scienze inclusivo e accessibile, che affianca, alle attività laboratoriali tradizionali modalità nuove e interattive in grado di stimolare la curiosità e l’interesse di ragazze e ragazzi.

Il sesto webinar “Matematica e attualità”, a calendario il 17 marzo alle ore 17:00, sarà dedicato alla raccolta e all’utilizzo dei dati. Con Alice Marro vedremo come leggere il mondo che ci circonda con gli occhi della matematica, attraverso attività da svolgere in classe.

Con “Sperimentazione e STEM nella didattica della scienza”, previsto per il 22 marzo alle ore 17:00, Michele Marcaccio motiverà i partecipanti a un approccio didattico di tipo S.T.E.M. suggerendo esperienze sfidanti, realizzabili in classe e, perché no!, divertenti.

Durante l’ottavo incontro, “Scienze per orientare”, in programma il 29 marzo alle ore 17:00, Massimo Bubani illustrerà come le scienze portano a sviluppare competenze trasversali fondamentali, utili anche per orientare ragazze e ragazzi verso una scelta della scuola Secondaria più consapevole, più vicina alle loro reali capacità e attitudini.

L’ultimo appuntamento, “Il paradigma One Health nelle STEM”, è in programma il 14 aprile alle ore 17:00. Mattia Crivellini e Luca Dori affronteranno il tema dell’importanza di un approccio integrato alle scienze per poter cogliere la complessità dei fenomeni e forniranno esempi pratici e idee per progetti di Outdoor Education.