[Insegnanti e ATA] Tredicesima 2024 e Stipendio dicembre: online gli importi del cedolino + Nuove opportunità per Prestiti NoiPA garantiti

Buone notizie per Insegnanti, Personale amministrativo e Personale ATA.

A partire dal 28 novembre è possibile visionare sul portale NoiPA gli importi del cedolino di dicembre, comprensivo di stipendio e Tredicesima 2024.

Nella lettura che segue, dunque, scopriremo nel dettaglio le date di emissione e gli importi ufficiali della tredicesima per ogni figura professionale.

Ricordiamo, inoltre, che per Docenti, Presidi e ATA che hanno bisogno di ulteriori risorse per far fronte a spese natalizie o progetti personali esiste una soluzione aggiuntiva per ottenere liquidità immediata a condizioni vantaggiose: il Prestito NoiPA garantito.

Tredicesima 2024 e stipendio dicembre: le date di emissione degli importi

Insegnanti, Personale amministrativo e Personale ATA possono visualizzare gli importi del cedolino di dicembre sul sistema NoiPA a partire già dal 28 novembre 2024.

Il termine ultimo per l’emissione di tutti gli importi è il 5 dicembre. Ricordiamo che l’emissione non coincide con l’accredito, il quale è previsto per il 13 dicembre.

Per visionare le cifre di stipendio e tredicesima (nonché – per gli aventi diritto – di Bonus Natale, Decontribuzione di novembre e Bonus mamme) basta accedere all’Area riservata (Self-service) di NoiPA ed entrare nella sezione “Consultazioni pagamenti”.

Tredicesima 2024: l’importo per ogni categoria del comparto scuola

Ecco di seguito gli importi ufficiali della tredicesima 2024 per ogni figura professionale del comparto scuola:

Docenti scuola primaria e infanzia: da 1.208,91 € a 1.477,00 €

Professori diplomati della scuola secondaria: da 1.208,91 € a 1.523,22 €

Docenti scuola secondaria di 1° grado: da 1.308,55 € a 1.636, 64 €

Docenti scuola secondaria di 2° grado: da 1.308,55 € a 1.717,32 €

Collaboratori scolastici: da 941,26 € a 1.216,40 €

Amministrativi e tecnici di 1° fascia: da 1.049,23 € a 1.404,65 €

Amministrativi e tecnici di 2° fascia: da 1.193,45 € a 1.728,90 €

Qualora tali figure professionali avessero bisogno di liquidità aggiuntiva per sostenere i propri progetti, ricordiamo che il periodo natalizio è una buona occasione per richiedere un Prestito garantito NoiPA , dedicato esclusivamente ai dipendenti pubblici.

Prestito NoiPA fino a 80.000 €: perché conviene ai dipendenti scolastici e come richiederlo?

Il Prestito garantito NoiPA è una soluzione di finanziamento molto vantaggiosa per tutti i dipendenti pubblici, e dunque anche per Insegnanti, Presidi e Personale ATA.

Consente di richiedere da 5.000 € fino a 80.000 € (in base ad età e busta paga). Prevede un piano di rimborso flessibile (da 24 a 120 mesi), su misura delle tue esigenze. La rata fissa mensile non supera mai un quinto dello stipendio (la cosiddetta Cessione del quinto) e viene trattenuta comodamente dalla busta paga, evitando ritardi nei pagamenti.

Ma soprattutto, essendo garantito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i tassi di interesse sono tra i più bassi del mercato.

La procedura di richiesta, infine, è semplice, veloce e 100% online:

Accedi al Portale dedicato

Compila il modulo e invia la richiesta in pochi minuti

e invia la richiesta in pochi minuti Verifica e Conferma (riceverai un messaggio che conferma l’avvenuta richiesta)

Le 5 domande frequenti sui Prestiti NoiPA

[Chi può chiedere un Prestito NoiPA garantito?]

Il Prestito NoiPA garantito è dedicato esclusivamente ai dipendenti pubblici e statali, dunque anche ad Insegnanti, Presidi e Personale ATA.

[Come ripagherò il prestito ottenuto?]



Potrai ripagare il Prestito garantito NoiPA grazie alla Cessione del quinto, ossia mediante comode trattenute in busta paga per un importo mensile che non supera un quinto (il 20%) del tuo stipendio netto.



[Posso richiedere il Prestito garantito NoiPA se ho altre Cessioni del quinto attive?]

Sì, ma solo se hai rimborsato almeno il 40% degli altri prestiti.

[Posso richiedere il Prestito garantito NoiPA per estinguere altri finanziamenti?]

Sì. Potrai utilizzare il Prestito garantito NoiPA per estinguere finanziamenti preesistenti attraverso il Consolidamento debiti. Potrai migliorare la posizione finanziaria unendo le diverse rate in una sola più bassa e facile da pagare. Per maggiori informazioni leggi la nostra guida al Consolidamento .

[Quali sono le differenze tra Prestito NoiPA garantito, Piccolo prestito e Prestito pluriennale NoiPA?]

Le differenze tra queste tre tipologie di prestito sono riportate nella tabella seguente.



Come è facile notare, spesso, il Prestito NoiPA garantito (o Prestito in convenzione NoiPA) si rivela la scelta migliore perché unisce i vantaggi degli altri due, eliminandone gli svantaggi.