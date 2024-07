Insegnanti di sostegno: partirà l’8 luglio 2024 il corso intensivo dell’Università Link

Summer Link TFA è dedicato ai soprannumerari (idonei dei cicli precedenti) e ai riservatari. Iscrizioni aperte fino al 5 luglio

Sfruttare i mesi estivi per conseguire l’abilitazione di insegnante specializzato sul sostegno senza impattare sull’attività professionale svolta. Con questo scopo nasce Summer Link TFA, il corso a frequenza intensiva che l’Università degli Studi Link dedica ai soprannumerari (idonei dei cicli precedenti) e ai riservatari (art. 18 bis, comma 2, Dlgs 59/17).

Gli iscritti al Summer Link TFA potranno frequentare in presenza a Roma, in modalità intensiva dal lunedì al venerdì, a partire dall’8 luglio e fino al 6 settembre, con una pausa estiva dal 10 al 18 agosto. In questa fase verrà svolta la maggior parte delle attività inerenti agli insegnamenti e alle “TIC” (le tecnologie per l’informazione e la comunicazione). Il corso proseguirà poi dal 14 settembre, principalmente nei weekend, e terminerà entro marzo 2025. “Con questa modalità – spiega Emilio Greco, delegato del Rettore della Link per il TFA – l’iscritto avrà la possibilità di svolgere il corso del TFA senza impedire lo svolgimento delle proprie eventuali altre attività scolastiche. A tal proposito l’Ateneo ha stipulato delle convenzioni con varie strutture ricettive. Le attività di laboratorio e tirocinio avranno inizio in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico”.

Possono iscriversi al Summer Link TFA tutti i soprannumerari dei cicli precedenti, anche se provenienti da altre regioni d’Italia, e i riservatari che siano classificati in posizione utile nella relativa graduatoria. Unica accortezza: nel caso l’interessato soprannumerario abbia svolto le prove selettive presso un altro ateneo, è necessario chiedere il nulla osta presso quest’ultimo (non serve il nulla osta per chi ha sostenuto le prove nella regione Lazio). All’atto della presentazione della domanda di iscrizione è necessario effettuare la scelta tra frequenza intensiva (Summer) e ordinaria. Sono ammessi come soprannumerari coloro che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano sospeso il percorso o, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso, coloro che siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni e chi sia stato inserito nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Il termine per iscriversi è fissato inderogabilmente alle ore 15 del 5 luglio prossimo.