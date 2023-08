Insegnamento ora di religione: piccola guida alle norme che la regolamentano Di

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane ha una base legale solidamente radicata nel Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L.121/1985), ampliato dalle Intese con diverse confessioni religiose.

Questo intreccio di norme e leggi stabilisce un equilibrio tra il diritto di ogni studente di esercitare la propria libertà religiosa e il dovere della scuola di garantire un ambiente neutro ed inclusivo.

Libertà di scelta: Gli studenti e i loro genitori hanno il diritto di scegliere liberamente se frequentare o meno l’insegnamento di religione cattolica. Questa scelta, sancita negli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994), è basata sulla libertà di pensiero e non può dare luogo a discriminazioni. Gli studenti che decidono di non frequentare non hanno alcun obbligo, mentre la scuola è tenuta a garantire la parità di diritti per tutti.

Moduli e procedure: La scelta viene effettuata attraverso moduli specifici al momento dell’iscrizione, ma può essere modificata nel corso dell’anno. Gli studenti che optano per non seguire l’insegnamento confessionale possono decidere tra diverse opzioni, come attività didattiche alternative, studio individuale o semplicemente non essere presenti a scuola.

Garanzie e responsabilità: La Corte costituzionale, con la sentenza n.13/1991, ha ribadito che chi non frequenta l’ora di religione non ha obblighi. Tuttavia, la scuola ha la responsabilità di garantire la sicurezza degli studenti presenti e di fornire risorse per eventuali attività alternative.

Rivendicazione dei diritti: È fondamentale per i genitori e gli studenti essere informati e consapevoli dei loro diritti. La scelta di non frequentare l’insegnamento religioso non deve essere vista come una richiesta di privilegi, ma piuttosto come l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi italiane.

Riferimenti normativi