Inquinamento, a Milano i genitori ridipingono la scuola con vernici purificanti: “Così aria più pulita in classe”

L’inquinamento indoor è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, specialmente nelle scuole. Alla scuola primaria Leonardo da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l’aria, eliminare muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.

L’iniziativa, chiamata “Il Bosco Invisibile”, è promossa dall’Associazione dei Genitori “Amici della Leonardo” in collaborazione con WAU, che ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole.

“Oggi abbiamo dipinto 20 aule, e proseguiremo il prossimo weekend”, spiega Daniela Faggion, presidente dell’associazione genitori, contattata dal Corriere della Sera. “Si è creato un forte spirito di squadra, tanto che un papà e suo figlio hanno inviato un video al ministro Giuseppe Valditara, che ci ha chiamato per complimentarsi”.

Prima dell’intervento, WAU ha incontrato gli alunni per sensibilizzarli sul valore del volontariato e della cura degli spazi comuni. “Non si tratta solo di ridipingere i muri, ma di rafforzare le relazioni e costruire alleanze educative“, sottolinea il dirigente scolastico Antonio Re.

Un rischio sottovalutato con soluzioni alla portata

L’aria che respiriamo tra i banchi di scuola potrebbe essere più inquinata di quella delle strade trafficate. Una realtà allarmante, ma ancora poco discussa, nonostante gli studi scientifici dimostrino chiaramente il legame tra qualità dell’aria negli ambienti chiusi e problemi di salute per studenti e personale scolastico.

Un problema concreto con effetti misurabili

Nelle aule italiane si registrano spesso concentrazioni di anidride carbonica (CO₂) che superano i 1.500 ppm, ben oltre la soglia di sicurezza di 1.000 ppm indicata dall’OMS. Tali livelli, combinati con la presenza di composti organici volatili (VOC) provenienti da arredi, colle e materiali didattici, creano un mix potenzialmente dannoso. Gli effetti? Mal di testa ricorrenti, difficoltà di concentrazione, irritazioni alle vie respiratorie e, nei casi più gravi, un aumento delle assenze per malattie tra gli alunni.

La risposta delle istituzioni: tra buone intenzioni e ritardi

Sebbene il Ministero della Salute abbia pubblicato linee guida sulla qualità dell’aria indoor, manca ancora una normativa stringente e uniforme a livello nazionale. Alcune regioni più virtuose, come la Lombardia e l’Emilia-Romagna, hanno avviato progetti pilota con sensori per il monitoraggio continuo dell’aria, ma si tratta di iniziative sporadiche. I fondi del PNRR rappresentano un’opportunità concreta, con stanziamenti dedicati alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici che potrebbero includere anche interventi per migliorare la qualità dell’aria.

Soluzioni pratiche ed esempi virtuosi

Le soluzioni esistono e, in alcuni casi, sono già state sperimentate con successo. Oltre all’uso di vernici fotocatalitiche, come nel caso milanese, si stanno diffondendo sistemi di ventilazione meccanica controllata che garantiscono un ricambio d’aria costante senza dispersioni termiche. Alcune scuole hanno introdotto piante purificatrici come l’edera o il falangio, abbinandole a filtri HEPA per ridurre la concentrazione di polveri sottili.

La strada da percorrere

L’esperienza del “Bosco Invisibile” a Milano dimostra che, quando scuola, famiglie e territorio collaborano, i risultati possono essere straordinari. Ora serve un impegno più strutturato e diffuso, perché garantire aria pulita nelle aule non è un optional, ma un diritto fondamentale per la salute e il benessere di tutti.