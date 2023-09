Inizio scuola: oggi la prima campanella in Alto Adige, prossima settimana nelle altre regioni. Le date del calendario scolastico Di

L’Alto Adige fa da apripista per il nuovo anno scolastico. Oggi 90.958 bambini e ragazzi dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) tornano tra i banchi nelle scuole dell’infanzia, scuole elementari, medie, superiori e professionali dell’Alto Adige. In tutto saranno circa 7 milioni gli studenti che ricominciano le lezioni in Italia.

La campanella suonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta l’11 settembre; in Lombardia i ragazzi rientreranno in classe il giorno successivo, il 12 settembre. Il 13 settembre è il turno degli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Il ritorno sui banchi per gli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna è fissato al 14 settembre. Concludono l’inizio dell’anno scolastico l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, il 15 settembre.

Inizio lezioni

Abruzzo – inizio lezioni il 13 settembre

Basilicata – inizio lezioni il 13 settembre

Calabria – inizio lezioni il 14 settembre

Campania – inizio lezioni il 13 settembre

Emilia Romagna – inizio lezioni il 15 settembre

Friuli Venezia Giulia – inizio lezioni il 13 settembre

Lazio – Inizio lezioni il 15 settembre

Liguria – Inizio lezioni il 14 settembre

Lombardia – inizio lezioni il 12 settembre

Marche – inizio lezioni il 13 settembre

Molise – inizio lezioni il 14 settembre

Piemonte – inizio lezioni l’11 settembre

Puglia – inizio lezioni il 14 settembre

Sardegna – inizio lezioni il 14 settembre

Sicilia – inizio lezioni il 13 settembre

Toscana – inizio lezioni il 15 settembre

Umbria – inizio lezioni il 13 settembre

Valle d’Aosta – inizio lezioni l’11 settembre

Veneto – inizio lezioni il 13 settembre.

Provincia Bolzano – inizio lezioni 5 settembre

Provincia Trento – inizio lezioni 11 settembre

IL CALENDARIO SCOLASTICO

Le date indicate del calendario scolastico si riferiscono alla scuola primaria e secondaria. Nella scuola dell’infanzia le attività terminano – di norma – a fine giugno: in quasi tutte le regioni nel 2024 termineranno il 29 giugno; nella provincia di Trento il 31 luglio.

Oltre alle date di vacanza indicate nei calendari regionali, eventuali stop e ponti possono essere deliberati dai singoli collegi dei docenti, autonomamente e nel rispetto del numero minimo di giorni di lezioni da garantire. Questo potrebbe comportare l’anticipo dell’inizio delle lezioni di uno/due giorni.

Il calendario delle festività: