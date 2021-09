Inizio scuola, mascherina chirurgica o FFP2 per i docenti? Ecco la risposta Di

In tutta Italia, tra pochi giorni, si tornerà in classe dopo la pausa estiva. Gli uffici scolastici stanno mettendo a punto i manuali operativi per la gestione della situazione epidemiologica a scuola.

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l’uso della mascherina da parte del personale scolastico.

Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi.

Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile.

Anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR.

Non solo: è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente.

Sull’eventuale utilizzo delle mascherine FFP2, l’Ufficio scolastico del Veneto precisa che, né il CTS, né il Piano Scuola accennano alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti.

Se ne sconsiglia dunque l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico. Comunque le mascherine del tipo FFP2 o FFP3 devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009, mentre le mascherine KN95 devono essere conformi alla norma cinese GB2626:2006.