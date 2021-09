Inizio scuola, gli auguri del Papa a docenti e studenti: “Sia occasione di pace, fratellanza e tranquillità” Di

Udienza generale per Papa Francesco nella basilica di San Pietro, in Aula Paolo VI. Nei saluti ai fedeli delle varie lingue, non è mancato oggi un pensiero del Papa per gli studenti, che si accingono ad iniziare iI nuovo anno scolastico.

“Il mio pensiero va in modo particolare a quanti riprenderanno la scuola nelle prossime settimane”, le parole di Francesco rivolte ai fedeli di lingua inglese:

“Cari giovani, che quest’anno accademico sia per tutti voi occasione di crescita culturale e di approfondimento dei legami di amicizia. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la sapienza e la gioia di Cristo. Dio vi benedica!”.

“Voi ragazzi, giovani, studenti e insegnanti che in questi giorni state tornando a scuola – il saluto ai fedeli di lingua araba – possa il Signore aiutarvi a preservare la fede e a coltivare la scienza, per diventare protagonisti di un futuro migliore, in cui l’umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!”.