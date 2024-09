Inizio scuola 2024, 684mila i docenti su posto comune, 205mila sul sostegno, 79mila in deroga. Tutti i dati Di

Per l’anno scolastico 2024/2025, i posti comuni nella scuola statale sono 684.583, comprensivi sia dell’organico dell’autonomia che dell’adeguamento alle situazioni di fatto. Di questi, 14.142 sono “posti per l’adeguamento”. I dati emergono dal focus del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che offre anche una distribuzione regionale di questo dato.

Le regioni con il maggior numero di posti comuni sono Lombardia (102.774), Campania (78.750) e Sicilia (64.188). Seguono Piemonte (48.058), Lazio (63.088) e Veneto (52.332). Le regioni con il numero inferiore di posti comuni sono Molise (4.048) e Basilicata (8.396).

Sostegno

I posti istituiti sono 205.253, comprensivi sia dell’organico dell’autonomia che dell’adeguamento alle situazioni di fatto, inclusi i posti in deroga. Di questi, 126.170 sono i posti di sostegno (inclusi i posti di potenziamento), mentre 79.083 sono i “posti di sostegno in deroga”. Il Ministero specifica che il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento.

Le regioni con il maggior numero di posti di sostegno sono: Campania (17.619), Sicilia (25.549) e Lombardia (26.118). Seguono Lazio (22.380) e Piemonte (17.132). Le regioni con il minor numero di posti di sostegno sono Molise (1.130) e Basilicata (1.708).