Inizio scuola 2021, in Molise si ritorna in classe il 15 settembre. Novità “Giornata dell’Unità d’Italia” Di

Approvato dalla Giunta regionale del Molise il calendario scolastico 2021-2022. Lo rende noto il sottosegretario delegato all’Istruzione, Roberto Di Baggio. Si torna a scuola il 15 settembre, chiusura l’8 giugno 2022, ad eccezione delle scuole dell’Infanzia che chiuderanno il 30 giugno.

La pausa per le vacanze natalizie è ricompresa tra il 23 dicembre e l’8 gennaio. Scuole chiuse il 1 e 2 Novembre e l’8 dicembre. Nel 2022 le lezioni saranno sospese il 2 marzo (mercoledì delle Ceneri), dal 14 al 19 aprile per le vacanze di Pasqua, il 25 Aprile (Festa della Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il giorno della ricorrenza del Santo Patrono.

Novità è l’istituzione della ‘Giornata dell’Unità d’Italia’ che ricorre il 17 Marzo, durante la quale le attività didattiche dovranno essere rivolte alla celebrazione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, anch’esse lasciate all’autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica.