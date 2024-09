Inizio anno scolastico, nelle scuole dell’infanzia del Trentino attività al via il 4 settembre Di

Prende il via domani 4 settembre l’anno scolastico 2024/2025 delle scuole dell’infanzia del Trentino. Con una nota l’ufficio scolastico fa sapere che i bambini iscritti per il prossimo anno sono 12.382; di questi 7.507 (60,6%) frequenteranno le scuole equiparate e 4.875 (39,4%) le scuole provinciali.

La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d’orario si è attestata sul 68%, in leggero aumento rispetto al 2023/2024. Sono infatti 8.464 dei complessivi 12.382, i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere, rispetto all’orario di apertura standard.

Gli insegnanti sono 2.051 dei quali 1.209 alle scuole equiparate e 842 alle scuole provinciali. Sul totale degli insegnanti, 1.331 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 720 a tempo ridotto. Sono inoltre 876 le unità di personale non insegnante complessivamente assegnate alle scuole dell’infanzia, 354 assegnate alle scuole provinciali e 522 alle scuole equiparate. Il personale non insegnante è composto dalle figure professionali del cuoco e dell’operatore d’appoggio.