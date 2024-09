Inizio anno scolastico, in Toscana attribuite oltre 14 mila supplenze docenti, quasi 9 mila sul sostegno. Tutti i dati per provincia Di

L’Ufficio scolastico regionale per la Toscana rende noti i dati sull’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Sono circa 3000 le sedi scolastiche, 444.756 gli alunni, di cui 18791 con disabilità e oltre 21 mila le classi.

Per quanto riguarda il personale docente, i posti di sostegno in organico di diritto sono 6.157, 8.405 i posti in deroga al momento (erano 7.523 lo scorso anno).

Il contingente nomine in ruolo personale docente assegnato alla Toscana è pari a 2.367 ed è stato coperto al 73% con immissioni in ruolo (comprensive delle c.d. nomine giuridiche e degli ultimi scorrimenti in corso di svolgimento).

Rientrano nel contingente anche 640 posti accantonati per G.M. PNRR che saranno approvate entro il 10/12/2024.

Le supplenze attribuite al 16 settembre sono oltre 14 mila di cui quasi 9 mila sul sostegno.

Per quel che concerne il personale ATA l’USR registra la totale copertura dei posti a ruolo (contingente di nomina di 722 posti, di cui 79 per i DSGA).

Tutti i dati