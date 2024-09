Inizio anno scolastico, in Piemonte quasi 500mila alunni, 5mila in meno rispetto all’ultimo anno. Le parole del direttore Suraniti Di

Il primo settembre segna l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025. In Piemonte, le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre e termineranno sabato 7 giugno 2025.

Il direttore dell’USR Piemonte, Stefano Suraniti, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’avvio dell’anno scolastico, sottolineando l’impegno delle scuole nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Quest’anno sarà avviata la riforma dell’istruzione tecnico-professionale, che introduce il modello della filiera del 4+2. Quattro Istituti tecnici piemontesi saranno coinvolti in questa fase. La riforma mira a valorizzare l’orientamento e l’inclusione, due aspetti fondamentali per il successo degli studenti.

In Piemonte, sono stati registrati 493.933 alunni, con una diminuzione di 5.876 rispetto all’anno scolastico precedente. Le classi sono 25.383, con una riduzione di 12 rispetto all’anno precedente. Il numero medio di alunni per classe è di 19,46, in diminuzione rispetto all’anno precedente.

L’USR Piemonte ha sostenuto l’avvio di sperimentazioni per rafforzare le competenze inclusive e di equità dei territori. Un gruppo di lavoro formato da docenti sarà a disposizione delle scuole piemontesi per effettuare interventi formativi, di consulenza e di accompagnamento.

La gestione di classi più complesse ed eterogenee rappresenta una sfida per le scuole. L’USR Piemonte ha effettuato le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione entro i tempi previsti dal Ministero.