Inizio anno scolastico: in Piemonte 3.507 docenti immessi in ruolo, 15.500 supplenti di cui 57,5% su sostegno. I dati Di

L’11 settembre, in Piemonte, riprenderanno le lezioni per 500.322 studentesse e studenti (57.494 nella scuola d’infanzia, 155.816 nella scuola primaria, 106.560 nella scuola secondaria di primo grado e 180.926 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 25.412 classi o sezioni in 539 istituzioni scolastiche statali. A questi si aggiungono 51.310 studentesse e studenti delle scuole paritarie per un totale di 2.579 classi o sezioni in 686 scuole, delle quali il 73% sono scuole dell’infanzia. Sono i dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte.

L’organico complessivo del personale docente è pari a 65.456, di questi 48.056 sono di posto comune e 17.400 di sostegno. I docenti immessi in ruolo sono 3.507: 2.246 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 su posti di sostegno. I docenti che, alla data del 1° settembre, hanno avuto una nomina di supplenza dagli Ambiti Territoriali dell’USR per il Piemonte sono 15.500, di questi il 57,5% su posto di sostegno.

In merito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l’A.S. 2023-2024 sono state effettuate a livello regionale 801 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 2.858 contratti a tempo determinato.

“Grazie al lavoro delle colleghe e dei colleghi della Direzione e degli Ambiti Territoriali e grazie al lavoro del personale della scuola sono state completate tempestivamente le operazioni di avvio dell’anno scolastico. Con il completamento delle operazioni di supplenza, prima dell’inizio delle lezioni, è garantito il pieno diritto all’istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Il primo giorno di scuola è sempre emozionante per tutti: piccoli, grandi e le loro famiglie. Si inizia a costruire, o si prosegue, il proprio percorso di vita insieme ai compagni, ai docenti, al personale ATA, al personale educativo e, non ultimi, ai Dirigenti scolastici che sovrintendono al quotidiano funzionamento delle scuole” scrive Stefano Suraniti, direttore dell’USR Piemonte.

Il primo giorno di scuola, 11 settembre 2023, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte saluterà simbolicamente tutte le studentesse e tutti gli studenti piemontesi recandosi in alcune scuole. Alle ore 9:30 sarà all’Istituto Comprensivo “Bruno Caccia” (plesso scuola secondaria di primo grado “I. Nievo” in via Mentana 14, Torino). Con il Presidente della Regione Piemonte e con il Sindaco del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino, si recherà alle ore 11:00

all’Istituto di Istruzione Superiore Copernico – Luxemburg (corso Caio Plinio 2, Torino); successivamente il Direttore Generale Stefano Suraniti si recherà alle ore 12:15 all’Istituto di Istruzione Superiore Sella Aalto Lagrange (via Raimondo Montecuccoli, 12 a Torino).

I dati dell’USR