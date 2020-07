Inizio anno scolastico 2020/21, anche in Piemonte il 14 settembre

In Piemonte le lezioni inizieranno il 14 settembre. Manca, secondo quanto scritto da La Voce di Asti, il passaggio dell’approvazione definitiva nella Giunta regionale.

In Piemonte la primaria e la secondaria andranno a scuola dal 14 settembre all’11 giugno. Il 30 giugno è invece fissata la fine delle lezioni per le scuole dell’infanzia. La conferma arriverebbe dall’ufficio comunicazione dell’assessorato regionale all’Istruzione, ma al momento manca l’approvazione definitiva del calendario. La data sarebbe dunque quella indicata dal Ministero e dalle Regioni per la ripartenza dell’attività didattica in presenza a settembre.

Sospensione lezioni

Natale: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio.

Le vacanze di Carnevale andranno dal 13 al 17 febbraio 2021.

Pasqua sarà il 4 aprile 2021 e le vacanze andranno da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile.

Il primo novembre e il 25 aprile saranno di domenica. Il 1° maggio cadrà di sabato.

Previsto il ponte dell’Immacolata, con lunedì 7 dicembre a casa.

Niente lezioni anche il 2 Giugno.

Ci sarà poi, diversa per ogni città, la festa del Santo Patrono.

Calendario scolastico