Infanzia e Primaria, i maestri maschi sono il 2,78%. In Umbria 0% all’Infanzia. Per il Concorso docenti assunzione prioritaria al Genere maschile in tutte le Regioni

Il d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023 ha introdotto una normativa specifica per favorire l’equilibrio di genere nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, in caso di parità di punteggio tra candidati nei concorsi pubblici, il regolamento stabilisce che venga data priorità all’assunzione del genere meno rappresentato nel settore di riferimento.

Obiettivi e ambiti di applicazione

L’introduzione di questo criterio è finalizzata a garantire l’equilibrio di genere in settori in cui è storicamente presente una sproporzione significativa tra uomini e donne. La normativa mira a correggere queste disuguaglianze attraverso un processo inclusivo, che tenga conto delle competenze ma anche della necessità di rappresentare entrambi i generi in maniera proporzionata.

Criteri aggiuntivi e trasparenza

La priorità del genere meno rappresentato si applica esclusivamente in presenza di documentata disparità nel settore specifico. Questo criterio si affianca ad altri già previsti dalla normativa per risolvere i casi di parità di punteggio, come la valutazione dei titoli o l’anzianità di servizio.

Il concorso docenti PNRR2

Nel caso specifico del concorso a cattedra bandito questo Dicembre e la cui iscrizione si completerà giorno 30, la media di maestri in Italia è del 2,79%, con percentuali che vanno dallo 0%, ad un massimo dell’8%

Alcuni dati

Scuola dell’Infanzia:

Posto Comune: La percentuale di insegnanti maschi varia tra lo 0,38% (Molise) e l’1,08% (Sardegna).

Sostegno: La percentuale di insegnanti maschi varia tra lo 0,00% (Umbria) e il 2,68% (Friuli Venezia Giulia).

Scuola Primaria:

Posto Comune: La percentuale di insegnanti maschi varia tra il 2,41% (Puglia) e il 4,30% (Friuli Venezia Giulia).

Sostegno: La percentuale di insegnanti maschi varia tra il 3,17% (Abruzzo) e l’8,31% (Basilicata).

