Inclusione, “un diritto non è una concessione e deve essere garantito”. Le parole di Alberto Cirio Di

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha partecipato al convegno Su base di uguaglianza, dedicato ai temi della disabilità e dell’accessibilità, tenutosi alla Nuvola Lavazza di Torino. Nel suo intervento ha evidenziato la presenza di una consolidata esperienza amministrativa piemontese sui temi dell’inclusione, dichiarando che simili appuntamenti rappresentano un’occasione per valutare il percorso intrapreso e per riflettere su ciò che resta da intraprendere.

Verifica dell’accessibilità nelle politiche pubbliche

Secondo quanto affermato da Cirio, l’accessibilità dovrebbe costituire un criterio imprescindibile in ogni decisione pubblica. Ha infatti precisato: “Qualsiasi iniziativa – da un piano regolatore a una delibera, che riguardi scuola, sport o agricoltura – ci deve sempre interrogare sulla sua accessibilità”. Il presidente ha quindi espresso l’intenzione di promuovere nuove azioni concrete, affinché il Piemonte si distingua non solo per il suo ruolo storico nella costruzione dell’Italia, ma anche come modello di accessibilità.

Il diritto all’accessibilità

Nel suo discorso, Cirio ha ribadito che l’accessibilità è da considerarsi un diritto fondamentale, da garantire in modo incondizionato, indipendentemente dalle scelte o dalle priorità del governo di turno. Come ha affermato: “Un diritto non è una concessione, e deve essere garantito in ogni azione di governo e da qualsiasi governo”.