Inclusione scolastica e sostegno alle famiglie: nasce Federazione Osservatorio 182 Di

Nasce Federazione Osservatorio 182, costituita da diverse associazioni presenti sul territorio nazionale. La Federazione è nata sull’onda delle preoccupazioni per l’applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 182/2020, che ha introdotto misure in contrasto con il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Presidente è Evelina Chiocca, presidente del CIIS – Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno.

Federazione Osservatorio182 si pone l’obiettivo di perseguire traguardi significativi in ambito scolastico, tra i quali:

tutelare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

offrire sostegno alle famiglie attraverso attività di formazione, informazione e tutela legale a costo zero;

supportare i docenti in materia di inclusione scolastica, dal punto di vista professionale, culturale, metodologico-didattico e normativo;

La Federazione Osservatorio182 è aperta al confronto con forze politiche, sociali e con altre organizzazioni che perseguono obiettivi comuni. Possono aderire alla nuova Federazione enti sociali e associazioni che ne condividono gli scopi e i principi sanciti dallo Statuto.

Il nome “Osservatorio182” riflette la comune preoccupazione delle Associazioni aderenti alla Federazione nei confronti dell’applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 182/2020, che ha introdotto misure in contrasto con il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ad esempio: l’esonero dalle discipline, recentemente abrogato dal DI 153/2023, e la riduzione delle risorse essenziali per garantire il diritto allo studio, come le ore di sostegno didattico e/o le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione), dimostrando scarsa attenzione verso la loro effettiva inclusione.

Secondo una prospettiva inclusiva ad ampio raggio, che costituisce uno dei tratti distintivi della Federazione, le Associazioni promotrici e aderenti alla Federazione rappresentano sia le famiglie degli alunni con disabilità e quelle dei loro compagni, sia docenti, dirigenti e altro personale che opera nella scuola.

Alla presidenza della Federazione è stata nominata Evelina Chiocca, presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno- CIIS.

Le Associazioni promotrici e aderenti alla Federazione sono:

Associazione A.G.F.I. ODV/ETS (Associazione Genitori e Figli per l’inclusione – Fano)

Associazione Articolo 26

Associazione Autismo Abruzzo ONLUS

Associazione Autismo Campania Onlus

Associazione CIIS Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Associazione Generazione Famiglia

Associazione Mondo Disabili Future

Associazione Noi per Voi ODV

Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus

Associazione Rinnovamenti APS

Associazione Sclerosi Tuberosa AST APS

Comitato Genitori IC Pablo Neruda

Coordinamento Italiano Diritti Autismo APS

Movimento Genitori Lombardia- MGL- APS

Noi Uniti per l’Autismo ODV-Pordenone.