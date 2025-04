Incidente sulla A1: scontro tra scuolabus e tir, 30 bambini sotto shock e un ferito grave Di

Un violento scontro tra un autobus scolastico e un TIR ha bloccato questa mattina l’A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone.

A bordo del pullman viaggiavano 30 bambini, probabilmente in gita scolastica, partiti da una scuola elementare della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Ares, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Cassino e un elicottero sanitario per gestire l’emergenza.

Un ferito grave e bambini sotto shock

Secondo le prime informazioni, una persona è risultata in codice rosso ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, nessuno dei bambini avrebbe riportato ferite gravi, ma molti sono in stato di shock e sono stati assistiti da medici e psicologi. Le autorità stanno verificando la dinamica dell’incidente, mentre il traffico sull’A1 ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.

Le indagini della Polizia Stradale chiariranno le cause dello scontro, ancora non definite. Intanto, la circolazione è stata parzialmente ripristinata.