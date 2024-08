In Veneto 149 nuovi Dsga. Mancano ancora i dirigenti scolastici. Verso le reggenze? Di

In Veneto arrivano 149 nuovi Dsga. Ma ancora resta aperta la questione dirigenti scolastici, dato che ancora mancano presidi nello scacchiere delle scuole della Regione.

Con un comunicato stampa diffuso il 27 agosto, l’USR Veneto ha comunicato la firma di 149 contratti triennali per la stabilizzazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga). Una procedura che si è basata su una graduatoria elaborata dall’USR Veneto, che ha assegnato i posti disponibili a funzionari di alta qualificazione.

I requisiti richiesti per partecipare alla procedura includevano una laurea magistrale e cinque anni di servizio come assistente amministrativo con funzione di Dsga, oppure dieci anni di esperienza con diploma di scuola superiore.

Resta però da risolvere il problema dei dirigenti scolastici. Problema sollevato, come si legge su Il Gazzettino, da Daniela Avanzi, segretario regionale dello Snals.

La sindacalista ha evidenziato come l’assegnazione dei Dsga sia “fondamentale” di fronte al problema delle nomine dei 120 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2027, bloccate dal Tar del Lazio, perché “le reggenze aumenteranno il lavoro dei dirigenti scolastici già in ruolo“.

Dirigenti scolastici, verso le reggenze?

Come sappiamo, dopo la sospensiva del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso di alcuni candidati al concorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato appello al Consiglio di Stato.

Come l’USR Veneto, alcuni uffici scolastici si stanno già organizzando per far fronte all’eventualità di un nuovo stop che vedrebbe sguarnite le posizioni di Ds in diverse scuola. In Lombardia, dove sono attesi circa 200 nuovi presidi, si starebbe già lavorando alla formazione delle reggenze. E questo si sta facendo appunto anche in altre regione.