In un liceo di Avezzano viene danneggiata una porta, gli studenti devono pagare 1 euro a testa: non si è trovato il colpevole, addebito per tutti e 500 ragazzi Di

Curioso quanto avvenuto in un liceo di Avezzano, comune dell’Abruzzo. Una porta dell’istituto è stata danneggiata da alcuni alunni, scatenando la reazione da parte della dirigente scolastica.

Dopo il danneggiamento della porta, la dirigente ha emesso una circolare a tutti gli studenti, invitandoli a fornire informazioni sui responsabili entro un periodo di due giorni dalla ricezione della stessa. Di fronte al silenzio collettivo e all’assenza di dichiarazioni, ha adottato una misura piuttosto insolita.

Più di 500 studenti hanno ricevuto una notifica tramite il sistema Pago PA: un avviso di pagamento del valore di 1,03 euro, sotto la dicitura “Risarcimento danno porta ingresso edificio E”. Gli studenti avranno tempo fino al 20 dicembre per effettuare i versamenti richiesti.

La decisione di addebitare una piccola cifra a ciascun studente ha sollevato numerose discussioni tra i genitori, i docenti e gli stessi alunni. Mentre alcuni vedono in questo un modo per educare i giovani alla responsabilità collettiva e al rispetto delle infrastrutture scolastiche, altri la considerano una penalizzazione indiscriminata e una violazione del principio di “colpevolezza individuale”.

È indubbio che la mossa della dirigente ha generato grande attenzione, ma resta da vedere se essa avrà l’effetto desiderato di prevenire ulteriori atti di vandalismo. In un contesto in cui la scuola dovrebbe essere un luogo di educazione e rispetto, l’episodio e le misure adottate aprono un dibattito molto più ampio sull’etica e la gestione delle risorse in ambito scolastico.

Con il termine ultimo del 20 dicembre per i versamenti, gli occhi sono puntati sugli studenti e sui loro genitori: sceglieranno di pagare o si muoveranno legalmente contro la decisione dell’istituto? In ogni caso, l’episodio serve come monito per tutti: il rispetto delle regole e delle proprietà comuni è un impegno che coinvolge l’intera comunità scolastica.