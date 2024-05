In Trentino nel 2025 vacanze di Pasqua ‘lunghe’. L’assessore: “Diamo 10 giorni, è sensato far respirare i ragazzi e i docenti” Di

Il prossimo anno scolastico in Trentino si prospetta con una novità: vacanze di Pasqua extra lunghe. Dal 18 al 27 aprile 2025, studenti e insegnanti potranno godere di ben dieci giorni di stacco, comprendendo sia il weekend pasquale che il ponte del 25 aprile.

Tale decisione, presa dalla giunta provinciale su proposta della vicepresidente Francesca Gerosa, mira a offrire a famiglie e insegnanti un periodo di riposo significativo, evitando interruzioni frammentate durante l’anno scolastico. L’obiettivo è quello di permettere a tutti di “respirare” e trascorrere del tempo di qualità con i propri cari, soprattutto per quei docenti che hanno famiglie lontane e che con pochi giorni a disposizione avrebbero difficoltà a rientrare a casa.

La scelta si inserisce in un ragionamento più ampio che ha visto Gerosa chiedere agli insegnanti di non assegnare compiti durante le vacanze di Carnevale e Pasqua, al fine di garantire un vero e proprio periodo di riposo e svago per gli studenti.

Calendario scolastico 2024-2025: tutte le date

Il calendario scolastico 2024-2025 prevede l’inizio delle lezioni il 9 settembre 2024 e la conclusione il 12 giugno 2025. Oltre alle vacanze pasquali extra long, sono previste le seguenti interruzioni:

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre al 3 novembre 2024

dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

dal 3 al 5 marzo 2025 Ponte del 1° maggio: dal 1° al 4 maggio 2025

dal 1° al 4 maggio 2025 Festa della Repubblica: 2 giugno 2025

Ogni istituto scolastico avrà inoltre a disposizione due giorni aggiuntivi di vacanza da gestire autonomamente.

La decisione di allungare le vacanze pasquali ha suscitato diverse reazioni. Da un lato, c’è chi apprezza la possibilità di avere un periodo di riposo più lungo e senza interruzioni. Dall’altro, alcuni esprimono preoccupazione per un possibile impatto negativo sul programma scolastico e sull’apprendimento degli studenti.