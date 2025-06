In Trentino è polemica sul docente facilitatore. I sindacati sul piede di guerra: “Per fare gli psicologi servono anni di studio, non bastano 27 ore di formazione” Di

Presentate dalla vicepresidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa, le nuove “Linee guida per il benessere a scuola nell’era digitale” suscitano reazioni contrastanti nel mondo scolastico.

Se da un lato c’è chi accoglie con favore le proposte sulla disconnessione e la figura del docente facilitatore, dall’altro emergono critiche sul metodo e perplessità sui contenuti. Al Corriere della Sera, il segretario generale della Uil Scuola, Pietro Di Fiore, parla di “invasione di campo”, mentre la presidente del Consiglio del sistema educativo, Giulia Bortolotti, lamenta la scarsa tempestività nella comunicazione delle nuove disposizioni: “Il venerdì si scopre di dover adempiere già da lunedì”.

Al centro del dibattito, la questione dell’autonomia scolastica. Nonostante le rassicurazioni dell’assessora, Di Fiore esprime preoccupazione per il mancato coinvolgimento del sindacato e per l’approccio top-down nell’elaborazione delle linee guida: “Eravamo abituati a linee guida elaborate da gruppi di esperti, invece venerdì compare questo documento”. Per la Uil Scuola, le scuole dovrebbero avere maggiore libertà nel coniugare le indicazioni provinciali con i propri piani di studio. Perplessità anche sulla proposta di ridurre i compiti a casa, che secondo Di Fiore rischia di “allontanare gli studenti dalla disciplina”.

Infine, la figura del docente facilitatore (Faber), pensato per supportare gli studenti in momenti di difficoltà, viene criticata perché considerata una versione mascherata di precedenti proposte e non adeguatamente qualificata: “Per fare gli psicologi servono anni di studio“, osserva Di Fiore, “non bastano 27 ore di formazione”.

