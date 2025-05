In Trentino è guerra aperta sulla disconnessione digitale: orari blindati e comunicazioni regolamentate. I docenti contro la Provincia: “Burocrazia che uccide la didattica” Di

La disconnessione digitale sbarca nelle aule del Trentino con un regolamento che promette di rivoluzionare il rapporto tra scuola, studenti e famiglie.

Ma dietro l’apparente innovazione si nasconde una battaglia senza esclusione di colpi tra l’assessorato guidato da Francesca Gerosa e il corpo docente, che grida all’ennesimo attacco alla propria professionalità. Il nuovo Regolamento quadro per il benessere digitale non è solo una normativa: è il simbolo di una scuola che cerca di governare la rivoluzione tecnologica, ma rischia di impantanarsi nella burocrazia.

Il nuovo corso: orari blindati e comunicazioni regolamentate

Il Regolamento quadro emanato dalla Provincia autonoma di Trento rappresenta l’evoluzione delle linee guida introdotte lo scorso novembre per “il benessere a scuola nell’era digitale”. Il documento stabilisce orari definiti per le comunicazioni digitali tra scuola, studenti e famiglie, creando veri e propri “confini temporali” per tutelare spazi di disconnessione, riposo e vita privata. I flussi comunicativi tra docenti e studenti vengono riportati entro i confini del tempo scolastico, con eccezioni previste solo per casi urgenti e straordinari.

L’assessora Gerosa ha sottolineato come il regolamento si fondi “su una visione della scuola come comunità educante, attenta non solo al rendimento, ma al benessere globale degli studenti e del personale scolastico”. Particolare attenzione viene riservata alla programmazione delle attività scolastiche: compiti e verifiche dovranno essere distribuiti in modo equilibrato e coordinato, per evitare sovraccarichi.

Le valutazioni dovranno essere accompagnate da momenti di restituzione e confronto prima di essere inserite sul registro elettronico. Il regolamento prevede inoltre l’attivazione di percorsi di educazione digitale per tutta la comunità scolastica e un monitoraggio attraverso questionari rivolti a studenti, famiglie e personale.

La rivolta dei docenti: “Burocrazia che uccide la didattica”

La risposta del mondo della scuola non si è fatta attendere. Un documento dell’Associazione insegnanti della Provincia di Trento, firmato da 240 docenti, definisce il regolamento “l’ennesimo attacco alla nostra professionalità”. I professionisti denunciano un tentativo di burocratizzare l’insegnamento con regole e scadenze rigide che rischiano di compromettere la qualità della formazione.

Gli insegnanti contestano in particolare l’articolo 4, che obbliga a comunicare i compiti entro la fine della lezione o al massimo della giornata scolastica. “Non si tiene conto del fatto che le ore di lezione sono ridotte a 50 minuti e che spesso assegnare i compiti successivamente è una scelta obbligata”, spiegano i docenti. Critiche anche per l’articolo 5 sulla pianificazione delle verifiche: “Concentrazioni di prove nei periodi valutativi sono possibili, ma spesso dovute ad assenze degli studenti o richieste di recupero”. I professionisti ribadiscono che “è solo l’insegnante che può pianificare in modo efficace, conciliando caratteristiche ed esigenze specifiche”. Denunciano infine la mancanza di dialogo: “Regolamento calato dall’alto, senza interpellare i docenti e nemmeno il Consiglio scolastico provinciale“.