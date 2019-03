La regione Toscana riapre i termini per la presentazione delle domande per il diritto allo studio 150 ore, sui posti residui del contingente provinciale, a quanti parteciperanno ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.