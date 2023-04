In Toscana nasce la scuola per pastori. Un insegnante: “Molti giovani sono attratti da questo settore” Di

Presentata, in provincia di Arezzo, scuola per pastori all’interno del parco delle foreste casentinesi. Un progetto Life ShepForBio, cofinanziato dall’Unione europea.

Federico Rubino, allievo della scuola, spiega ad Ala News: “Ho sempre avuto fin da bambino una passione per la natura. Ho deciso di studiare storia dell’alimentazione e dell’agricoltura e ora voglio toccare con mano ciò che ho studiato, poi poterlo collegare con l’approfondimento del clima. Poter aprire un giorno un’azienda agricola in cui mettere insieme ricerca sul cambiamento climatico e proposta di cibi antichi. Naturalmente il contatto con la natura, portare il gregge al pascolo”.

Roberto Funghi, docente della scuola: “Questa prima lezione con la quale si apre il corso spiega i primi passi per aprire un’azienda scuola. Come agronomo e zootecnico, vedo che sta cambiando sensibilmente il panorama degli allevatori. Ci sono molti che per motivi di età stanno smettendo. È un settore che nei prossimi decenni vedrà variazioni sia numeriche che nell’approccio della tipologia di allevamento. Ci sono anche giovani che intraprendono quest’attività”.