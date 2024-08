In Toscana è caos sulle immissioni in ruolo, rettifiche alle graduatorie con docenti esclusi e riammessi Di

Giovedì 22 agosto, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha rilasciato l’ultima rettifica riguardante l’assegnazione delle province per i docenti delle classi di concorso A22 e A12 (Lettere alle medie e superiori).

Si tratta della quarta correzione effettuata dall’inizio delle procedure di immissione in ruolo, avviate la scorsa settimana, e segue un precedente elenco pubblicato solo poche ore prima. Le rettifiche hanno riguardato principalmente le graduatorie e i punteggi, causando non poche frustrazioni tra gli insegnanti coinvolti.

Emanuele Rossi, segretario della Flc Cgil di Firenze, ha commentato la situazione al Corriere Fiorentino, sottolineando che sebbene le rettifiche e i reclami non siano una novità, in questo caso sono particolarmente numerosi. “Il concorso straordinario si è concluso a luglio, ma le prove suppletive del 9 e 10 agosto hanno fatto slittare le procedure. Dopo la pubblicazione delle graduatorie il 16 agosto, il sistema avrebbe dovuto assegnare le province. Tuttavia, sono emersi errori nelle graduatorie, con persone e posizioni mancanti“, ha spiegato Rossi.

Le continue rettifiche hanno generato confusione tra i candidati, molti dei quali si sono trovati esclusi dal ruolo che credevano di aver ottenuto, o viceversa, in un periodo estivo già complesso. L’ultima rettifica ha riguardato l’assegnazione delle province, con l’USR che ha concluso la prima fase delle immissioni in ruolo e ha dato il via alla seconda fase per la scelta delle scuole, da completare in meno di 24 ore.

Rossi ha criticato l’accelerazione imposta ai docenti, costretti a prendere decisioni cruciali in tempi strettissimi: “Se si viene assegnati alla prima provincia scelta, è più semplice. Ma chi riceve una provincia sconosciuta deve analizzare le scuole disponibili in poche ore. Questo processo dovrebbe essere condotto con calma, non sotto stress”.

Il caos creato dalla nuova piattaforma adottata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con tempi stretti e un sovraccarico di lavoro, è emblematico della situazione generale delle operazioni di reclutamento docenti di quest’estate.