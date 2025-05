In Sicilia mancano Manager Di

Nel corso dell’assemblea dei dirigenti privati siciliani, svoltasi il 6 maggio presso il Palazzo dei Normanni di Palermo, è stato evidenziato il calo del 7% nel numero dei manager attivi in Sicilia, che ammonta ora a 1.603 unità. L’iniziativa, organizzata da Manageritalia Sicilia, ha offerto l’occasione per riflettere sulla situazione attuale e sulle prospettive future della leadership manageriale nella regione.

Carmine Pallante, Presidente di Manageritalia Sicilia, ha dichiarato: “Ho lo scomodo dovere di evidenziare come la nostra regione si dimostri purtroppo una realtà che non investe nei manager e nelle loro competenze. […] Solo aumentando la presenza di manager potremmo puntare a una reale crescita strutturale della nostra economia locale.”

Secondo Pallante, in Italia si registra in media un manager ogni cento dipendenti, mentre in altri Paesi europei la proporzione è superiore.

L’intervento istituzionale e il valore della managerialità

All’assemblea è intervenuto anche Pietro Alongi, Assessore all’ambiente del Comune di Palermo, che ha sottolineato: “Nella nostra regione è stato ed è fondamentale l’apporto che Manageritalia ha dato in questi primi suoi 80 anni e per gli anni futuri nel guardare ad un mondo del lavoro che sta profondamente cambiando ed evolvendo.”

Alongi ha richiamato l’importanza di un ruolo attivo della managerialità nell’integrare le nuove tecnologie al servizio dei lavoratori, dei clienti e dei cittadini.

Il bilancio dei dati: una regione in difficoltà

Analisi provinciale

Secondo i dati elaborati da Manageritalia su base INPS, la Sicilia mostra una decrescita generalizzata, con sei province su nove in calo. In particolare:

Palermo registra una crescita dell’1,5%, pur rimanendo sotto la media nazionale (+2,6%);

Trapani segna un incremento a doppia cifra (+17%);

Ragusa registra un aumento dell’1,8%;

Agrigento presenta una diminuzione drastica (-40%);

Enna segna -11%;

Caltanissetta riporta -9,7%;

Siracusa indica -8,7%;

Catania accusa un calo del 6,2%;

Messina mostra un decremento del 4,9%.

Complessivamente, il saldo negativo riguarda 1.171 uomini e 432 donne attivi come dirigenti.