In Puglia più di un docente su 5 è precario, sul sostegno il 50%: il quadro per provincia. Flc Cgil in piazza il 27 settembre Di

La Flc Cgil Puglia rende noto il quadro delle supplenze del personale docente nel territorio pugliese dopo la prima tornata di nomine da GPS. Sono 12.030 i supplenti individuati dalle GPS che hanno assunto servizio nei giorni scorsi. “Una quantità enorme – denuncia il sindacato – soprattutto se comparata ai docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, presenti nelle scuole pugliesi che occupano i 46.103 posti “strutturati” (nel c.d. “organico di diritto” di posto comune) cui si aggiungono ulteriori 10.357 posti di sostegno coperti da docenti di ruolo, per un totale di 56.460 posti occupati da docenti di ruolo”.

“Nella scuola pugliese che è appena cominciata, dunque, più di 1 docente su 5, il 21,30%, è precario con un’incidenza particolare tra i docenti di sostegno. Nella platea dei precari pugliesi, infatti, 3 su 4 occupano un posto di sostegno. La precarietà, come abbiamo ampiamente rappresentato nelle settimane scorse e negli anni precedenti,

incide maggiormente proprio su quel segmento della scuola pugliese nella quale ci vorrebbe più stabilità e continuità dei docenti, ovvero il sostegno” scrive la Flc Cgil.

“I posti di sostegno utili per le supplenze – ricorda – aumenteranno nel corso dell’anno, per via delle prossime autorizzazioni di ulteriori posti in deroga e che questo

sarà il primo anno (da almeno 7/8) in cui il numero di docenti supplenti supererà, anche in modo consistente, il numero dei docenti a tempo indeterminato di

sostegno. Se non si interverrà rapidamente sulla trasformazione in organico di diritto, come chiediamo da tempo, delle cattedre di sostegno la continuità didattica per gli

alunni con disabilità e la stabilità lavorativa dei docenti precari rimarrà una chimera difficile da raggiungere, nonostante le dichiarazioni del ministro dell’istruzione”.

A questo si aggiungono “le centinaia di docenti abilitati e specializzati su sostegno (inseriti nelle prime fasce delle GPS) e migliaia di idonei delle procedure concorsuali del 2020 e del 2023 sono privi di incarico e non ricevono alcuna credibile prospettiva di valorizzazione della loro posizione nell’attuale sistema di reclutamento”.

La Flc Cgil Puglia invita tutti i lavoratori della scuola a unirsi ai secondi il prossimo venerdì 27 settembre a Bari alle ore 16 sotto l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Il quadro per provincia