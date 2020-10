In Piemonte il virus corre a scuola: 15mila studenti sono finiti in quarantena dall’inizio delle lezioni Di

Il Covid-19 corre a scuola. Così titola l’edizione di Torino de La Repubblica. Sono 15mila gli studentii in quarantena in Piemonte per effetto di un migliaio di contagiati in 700 classi.

Con la crescita degli infetti, purtroppo, si è inceppata anche la macchina del contact tracing. Infatti prima dei test passano dei giorni, fondamentali per l’arresto dell’avanzata del coronavirus.

Il presidente dell’ANP Torino, Antonio De Nicola, segnala: “La situazione è critica, ogni giorno ricevo 3 segnalazioni di ragazzi infettati. Altro che due-tre gioni, prima della notifica di quarantena delle ASL passano anche due settimane. I dirigenti scolastici si trovano in una situazione complicata e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità”.