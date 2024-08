In Lombardia oltre 20mila supplenti in arrivo. Province periferiche e territori disagiati i più colpiti. Sindacati: “Sistema di reclutamento inefficace” Di

Si preannuncia un avvio di anno scolastico complicato per la scuola lombarda, alle prese con una cronica carenza di personale. Saranno oltre 20mila le cattedre scoperte a settembre, a cui si aggiunge la mancanza di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi in centinaia di istituti.

Oltre 20mila supplenti in arrivo

I posti vacanti per il personale docente sono ben 16.667, di cui 11.287 disponibili per la stabilizzazione. Nonostante le procedure di assunzione in corso, all’appello mancheranno almeno 5mila docenti, a cui si aggiungono altri 13mila posti da coprire con l’organico di fatto. Un totale di quasi 25mila cattedre da assegnare a supplenti, con inevitabili ripercussioni sulla continuità didattica.

Province periferiche e territori disagiati i più colpiti

A soffrire maggiormente della carenza di insegnanti sono le province periferiche e i territori meno attrattivi, come le valli bresciane. Una situazione che si ripete anno dopo anno, penalizzando studenti e famiglie. Disagi anche per i docenti, costretti a spostarsi in province lontane dalla propria residenza per ottenere un incarico.

Mancano anche presidi e Dsga

La precarietà non riguarda solo gli insegnanti. Sono circa 200 le scuole lombarde senza dirigente scolastico e 700 quelle senza Dsga. Una situazione che rischia di paralizzare l’attività amministrativa degli istituti, con gravi ripercussioni sul regolare avvio dell’anno scolastico.

Sindacati: “Sistema di reclutamento inefficace”

Per Massimiliano Conca, segretario della Flc Cgil Lombardia, in un intervento a Il Giorno, la situazione è il risultato di “un sistema di reclutamento inefficace, figlio di politiche estemporanee e disorganiche”. A farne le spese, denuncia il sindacato, sono soprattutto gli studenti, costretti a subire l’ennesimo “valzer di cattedre” a inizio anno, e i docenti precari, le cui aspettative lavorative e di vita continuano a essere disattese.