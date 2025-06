In Lombardia, ecco il bando “Accanto”: fino a 2.500 euro per genitori separati e vedovi Di

La Regione Lombardia ha lanciato il bando “Accanto”, una misura di sostegno rivolta ai genitori in condizione di vedovanza e a quelli che, a causa di separazione o divorzio, si trovano ad affrontare una fase di disagio socioeconomico. L’iniziativa prevede un beneficio economico compreso tra 1.500 e 2.500 euro, erogato in base all’ISEE presentata dai richiedenti.

Il contributo una tantum è pensato per supportare le famiglie nelle spese legate alla crescita dei figli e per affrontare costi particolari come spese sanitarie, scolastiche o abitative (mutuo o affitto). “I genitori separati o divorziati non più residenti con i figli e per la prima volta anche i genitori vedovi avranno la possibilità di richiedere un rimborso economico”, ha spiegato l’assessore regionale alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale Elena Lucchini.

Progetti personalizzati attraverso i Centri per la famiglia

L’intervento si basa sulla collaborazione con i Centri per la famiglia, strutture territoriali che fungeranno da punti di riferimento per i genitori e offriranno progetti personalizzati mirati. I genitori che soddisfano i requisiti potranno rivolgersi al Centro più vicino, dove riceveranno una presa in carico personalizzata attraverso un patto di corresponsabilità.

Il nuovo bando riprende “lo spirito originario della legge 18 del 2014, nata per tutelare il genitore economicamente più debole, costretto a lasciare l’abitazione del nucleo famigliare”, ha aggiunto l’assessore Lucchini. I progetti comprenderanno attività di sostegno alla genitorialità e supporto per affrontare le difficoltà derivanti dalla separazione o dalla vedovanza.

Tre linee di intervento specifiche

Il bando si articola in tre linee di intervento distinte: “Cura e crescita“, dedicata al supporto delle spese sanitarie dei figli; “Un passo avanti“, che prevede il sostegno per attività scolastiche e di aiuto ai compiti; “Casa e futuro“, destinata a coprire spese di affitto e mutuo.